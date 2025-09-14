Se reveló la dura lesión que sufrió Anderson Santamaría en el triunfo de Universitario ante Melgar

Universitario de Deportes consiguió un valioso triunfo por 2-1 frente a Melgar en la ciudad de Arequipa por la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Sin embargo, pese al triunfo, hubo preocupación en el cuadro ‘crema’ por la dura lesión que sufrió Anderson Santamaría cuando apenas se jugaba el minuto 29 del partido.

Se confirmó lesión de Anderson Santamaría

Según dio a conocer el periodista deportivo Gustavo Peralta a través de sus redes sociales, el defensor nacional habría sufrido un esguince de tobillo, por lo que no pudo seguir en el campo de juego.

“Como informamos en la transmisión, el área médica de Universitario considera que lo de Anderson Santamaría es un esguince“, escribió el mencionado comunicador en su cuenta personal de Twitter.

Cabe resaltar que, Santamaría fue visto en el banquillo de suplentes con signos de mucho dolor, motivo por el cual, se pensaba que la lesión podía ser de gravedad.

¿Cómo se lesionó Anderson Santamaría?

De acuerdo a las imágenes captadas durante la transmisión, todo apunta a que Anderson Santamaría sufrió una torcedura tras un mal apoyo mientras corría, lo que habría comprometido su tobillo derecho.

El defensor cayó al césped de inmediato, generando preocupación tanto en sus compañeros de Universitario como en los jugadores de Melgar, que se acercaron al ver la gravedad del gesto.

El árbitro Joel Alarcón dejó en claro que la acción no fue consecuencia de una falta, pese a los reclamos desde el lado de la ‘U’, que pedía una tarjeta al ver al defensor tendido sobre el gramado.

