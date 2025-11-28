La Conmebol volvió a poner la lupa sobre el Monumental y exigió a Universitario una serie de cambios obligatorios en el Estadio Monumental para poder albergar la Copa Libertadores 2025. Lo que comenzó como un llamado de atención terminó convirtiéndose en una enorme ventaja para el club crema, que ahora contará con un recinto más moderno, mejor equipado y con múltiples tecnologías de última generación.

Entre las primeras exigencias estuvo la mejora inmediata del campo de juego, un punto donde la Conmebol fue tajante. Universitario tuvo que intervenir el césped, nivelarlo, optimizar su drenaje y realizar una renovación profunda. El resultado sorprendió a todos: el Monumental terminó con el mejor terreno de juego de los últimos años, un beneficio directo para el equipo en plena competencia internacional y local.

Pero no fue lo único. Para la edición de la Libertadores, el Monumental incorporó un paquete completo de tecnologías que elevarán el estándar. La Conmebol autorizó la implementación del fuera de juego semiautomático, un sistema que reduce al mínimo los errores en jugadas ajustadas y acelera las decisiones del VAR.

Además, el estadio contará con la cámara del árbitro y la cámara araña, dos recursos audiovisuales que le darán mayor transparencia a la transmisión y permitirán ángulos inéditos en jugadas polémicas, goles y acciones clave. A esto se suma la tecnología de línea de gol, un sistema infalible que determinará automáticamente si la pelota cruzó o no el arco, eliminando cualquier margen de duda.

Palmeiras vs. Flamengo juegan la final de la Libertadores 2025. (Foto: Copa Libertadores)

¿Qué equipo tiene más Copas Libertadores?

Independiente es el equipo más campeón de la Copa Libertadores con 7 títulos. Luego lo sigue Boca Juniors con 6, Peñarol con 5, River Plate con 4 y los brasileños Sao Paulo, Palmeiras, Flamengo, Gremio y Santos con 3.

Hay que mencionar que el ganador de la final entre Palmeiras vs. Flamengo será el club brasileño que más Copas Libertadores tendrá con 4. Además, estará solo a 3 de igualar al máximo ganador: Independiente.

El estadio Monumental luce impecable para la final de la Copa Libertadores 2025. (Foto: Getty Images)

¿En qué canal ver la final de la Copa Libertadores?

La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras vs. Flamengo se podrá ver en vivo y en directo vía ESPN y Disney+. Además, también tendrás la opción de ver online por internet en la aplicación oficial de Disney+. Adicionalmente también tendrás gratis el minuto a minuto en Bolavip Perú.

¿A qué hora es la final de la Copa Libertadores?

La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras vs. Flamengo se jugará este sábado 29 de noviembre desde las 4:00 PM. en el estadio Monumental de la ciudad de Lima, Perú.

Datos claves

La Conmebol exigió a Universitario una serie de cambios obligatorios en el Estadio Monumental.

El Estadio Monumental de Universitario incorporó el fuera de juego semiautomático para la Libertadores 2025.

El estadio implementará la cámara del árbitro, la cámara araña y la tecnología de línea de gol.

