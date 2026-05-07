Universitario complicó su situación en el Grupo B de la Copa Libertadores y ahora todo está cuesta arriba camino a octavos.

Universitario no pudo sumar en su visita a Coquimbo Unido y cayó 2-1 por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores, resultado que golpea duramente sus aspiraciones internacionales.

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El equipo crema llegaba a Chile con la obligación de rescatar al menos un punto fuera de casa para acercarse a los octavos de final, pero terminó cediendo terreno en una jornada clave del grupo.

Con el cierre de la cuarta fecha del Grupo B, Deportes Tolima y Coquimbo Unido quedaron como líderes con 7 puntos cada uno, ahora mismo ellos dos pasarían a octavos de final.

Por su parte, Universitario y Nacional de Uruguay quedaron relegados con apenas 4 unidades, dejando todo muy apretado rumbo a las últimas dos jornadas.

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Tabla de posiciones del grupo de Universitario en la Copa Libertadores

Ahora el cuadro crema está obligado a buscar puntos en Montevideo cuando visite a Nacional de Uruguay por la fecha 5, en un duelo que prácticamente será una final para ambos clubes.

Luego deberá cerrar el grupo en Lima frente a Deportes Tolima con la obligación de ganar si quiere seguir soñando con clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores.

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El ‘Puma’ Carranza y Andy Polo en la previa del partido entre Universitario vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores. (Foto: Universitario Prensa)

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Universitario vuelve a jugar este lunes 11 de mayo ante Sport Boys desde las 8:30 PM en el estadio Miguel Grau del Callao y en cotejo válido por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.

Fixture de Universitario en la Copa Libertadores

Fecha 5 – Nacional vs. Universitario – Miércoles 20 de mayo – 5:00 PM

Fecha 6 – Universitario vs. Tolima – Martes 26 de mayo – 7:30 PM

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Datos claves

Deportes Tolima y Coquimbo Unido lideran el Grupo B con 7 puntos tras cuatro jornadas.

Universitario y Nacional de Uruguay quedan relegados en la tabla con solo 4 unidades.

Universitario enfrentará a Nacional en Montevideo y cerrará ante Tolima en Lima por clasificación.