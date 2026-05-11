¿Por qué Jorge Araujo no convocó a Alex Valera para el duelo entre Universitario y Sport Boys?

Jorge Araujo no consideró al '9' para el duelo entre 'cremas' y 'rosados'. Conoce el motivo de su ausencia.

Universitario afrontará una dura visita ante Sport Boys en el estadio Miguel Grau del Callao por la jornada 14 del Torneo Apertura. El cuadro ‘crema’ está obligado a sumar de a tres para mantenerse en la lucha por el título y no perder terreno en la parte alta de la tabla. Sin embargo, no podrá contar con Alex Valera, quien quedó fuera de la convocatoria.

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¿Por qué Alex Valera no fue convocado?

Según dio a conocer el programa ‘Fútbol en América’, Alex Valera no fue incluido en la lista de convocados de Universitario debido a una distensión muscular. El cuerpo técnico optó por no exigir al delantero, considerando su importancia como uno de los máximos goleadores del equipo.

Se espera que Alex Valera pueda recuperarse a tiempo para el duelo ante Nacional en Uruguay por la quinta jornada de la Copa Libertadores. Universitario necesita sumar en ese encuentro para mantenerse con opciones de clasificar a los octavos de final.

Pese a la baja del ‘9’, Jorge Araujo tampoco incluyó a Sekou Gassama en la lista de convocados. Recordemos que, el español no continuaría en el elenco de Ate para el Torneo Clausura, por lo que el club ya viene evaluando alternativas para reforzar dicha posición.

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Lista de convocados de Universitario

Porteros: Diego Romero y Miguel Vargas

Defensas:Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Aldo Corzo y César Inga

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Volantes: Jesús Castillo, Héctor Fertoli, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Jorge Murrugarra, Andy Polo, José Carabalí y Miguel Silveira

Delanteros:José Rivera, Edison Flores, Lizandro Alzugaray y Bryan Reyna

¿Cuándo juega Universitario vs Sport Boys?

Universitario de Deportes se enfrenta hoy, lunes 11 de mayo, a Sport Boys por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1. Dicho encuentro está programado para las 20:30 horas de Perú y se llevará a cabo en las instalaciones del estadio Miguel Grau del Callao.

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DATOS CLAVES

Alex Valera quedó fuera de la convocatoria ante Sport Boys por una distensión muscular.

El partido de Universitario se juega hoy, 11 de mayo, a las 20:30 horas en el Callao.

El técnico Jorge Araujo excluyó también a Sekou Gassama de la lista oficial de convocados.