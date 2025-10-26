“El Señor de los Milagros tiene a su preferido en octubre”: Franco Velazco se acordó de Alianza Lima tras el ‘Tri’ de Universitario

Universitario de Deportes se mantiene en festejo luego de conseguir el tricampeonato nacional. Tras derrotar 1-2 a ADT en el Estadio Unión Tarma, distintos protagonistas dieron sus versiones sobre lo vivido a lo largo de la presente temporada y uno de los que habló con énfasis fue Franco Velazco. El administrador merengue no se guardó nada y se animó a hablar incluso de temas religiosos como es el Señor de los Milagros.

Siendo visto el pasado día jueves en La Iglesia Las Nazarenas junto a distintos directivos de Universitario de Deportes, ahora Franco Velazco se tomó la tranquilidad para agradecer el enorme esfuerzo de los jugadores que significó un nuevo título nacional. Además, no quiso de lado al rival de toda la vida y que históricamente está identificado con el Señor de los Milagros. Es así que que El Cristo Moreno, en esta oportunidad, se habría pintado de crema.

“Agradecerle a Dios, a nuestro Señor de los Milagros, que tiene su preferido. En octubre hemos ganado todo, somos campeones, se lo dedicamos a él y por eso queríamos homenajearlo con esta camiseta que va a pasar a la historia”; comentó Franco Velazco en conversación con ‘L1 MAX‘ respecto a la decisión que tomó Universitario de Deportes en vestir una indumentaria distinta a las demás y con identificación al santo religioso más importante del país.

Franco Velazco aseguró que Universitario es el club más grande del Perú

Con la emoción a flor de piel luego de conseguir el tricampeonato nacional con Universitario de Deportes, Franco Velazco sostuvo con total seguridad que el club que administra en el actualidad es el más grande del Perú. El aspecto futbolístico a lo largo de las últimas temporadas así lo refleja y realmente por números no habría cómo debatir dicha postura. Además, no perdamos de vista que ahora los cremas tienen 29 títulos en su exitoso palmarés.

“Hemos demostrado que somos la leyenda viva del fútbol. La grandeza de la ‘U’ no está en discusión. Somos los más grandes, ¿cabe alguna duda? Hemos superado todos los obstáculos, ganamos los 3 partidos en seis días, sin excusas, para lograr este tricampeonato histórico para la institución. La verdad, nosotros teníamos pensado todo esto que estamos viviendo. Pasamos un 2022 duro, porque teníamos que ver muchos aspectos relacionados a la administración sin descuidar la parte deportiva”; finalizó el administrador de la ‘U‘.

El recordatorio a Alianza Lima luego del tricampeonato de Universitario

Tras el pitazo final en el Estadio Unión Tarma, todos los integrantes de Universitario de Deportes se metieron a la cancha para celebrar junto a los miles de hinchas que se dieron cita en las tribunas. Además, en conversación con los medios locales, jugadores como Rodrigo Ureña, Williams Riveros y Martín Pérez Guedes sostuvieron algunos mensajes implícitos para quienes se quejaban de las presuntas ayudas que recibían, así que todos sabemos que en el fondo tenían las palabras Alianza Lima en la punta de la lengua.

