Tras empatar con FBC Melgar en el Estadio Monumental, los 7 jugadores que podrían irse de Universitario

Universitario dejó pasar una gran oportunidad y no pasó del empate ante FBC Melgar. Ahora se pudo conocer de una novedad que complicaría el futuro cercano de la actual plantilla.

Universitario de Deportes sufrió un duro traspié en el objetivo de seguir prendido a los más alto del Torneo Clausura 2026. El empate 2-2 frente a FBC Melgar generó distintas molestias en los hinchas y en los jugadores, quienes por cierto algunos de ellos podrían estar viviendo sus últimos momentos con camiseta crema. Hay hasta siete protagonistas que quizá se despidan pronto.

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Con el objetivo de seguir luchando por el título nacional para declararse como tetracampeones del fútbol peruano en la presente temporada, desde la directiva tendrían que ponerse las pilas ya que varios protagonistas de la actual plantilla terminan contrato en el próximo mes de diciembre, así que de no haber una conversación para renovar el vínculo estaríamos frente a varias salidas.

Empezando por los jugadores más relevantes dentro de la continuidad en Universitario de Deportes, quien lidera el listado de posibles salidas es Jairo Concha. El volante aún no renueva su contrato y espera una oferta importante del exterior para darle un crecimiento a su carrera, de lo contrario es muy probable que se mantenga en el equipo merengue ya que existe interés de la directiva.

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Luego, Álex Valera también finaliza contrato y claramente debería ser una prioridad que se pueda quedar en el club. Bryan Reyna termina su préstamo y deberá regresar a Belgrano, equipo argentino dueño de su pase. Jorge Murrugarra, Andy Polo y José Rivera también estarían viviendo sus últimos meses en Ate. Finalmente, el caso es Jorge Abdiel Gutiérrez es muy similar.

Fuente: Universitario.

El próximo partido de Universitario en el Torneo Clausura 2026

Sabiendo que deben mejorar en demasía en el aspecto futbolístico para seguir pensando en la posibilidad del título nacional, además de que la directiva tendrá que decidir qué será del futuro cercano de los siete futbolistas anteriormente mencionados, en la interna de Universitario de Deportes ya visualizan el próximo encuentro como una nueva oportunidad para redimirse con sus aficionados.

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Así es. La ‘U‘ enfrentará a Alianza Atlético el domingo 19 de octubre desde las 15:30 horas en el Estadio Mansiche ubicado en la ciudad de Trujillo en lo que será uno de los encuentros más resonantes de la jornada. Con un rival directo que viene de derrotar a Sport Boys en el Callao por 3-1 y con la moral a tope, veremos si los merengues son capaces de imponerse en condición de visita.

Fuente: Universitario.

DATOS CLAVES

Siete jugadores de Universitario de Deportes , incluyendo a Jairo Concha , terminan contrato en diciembre.

, incluyendo a , terminan contrato en diciembre. Bryan Reyna finalizará su préstamo y deberá regresar a Belgrano de Argentina.

finalizará su préstamo y deberá regresar a de Argentina. Universitario enfrentará a Alianza Atlético el 19 de octubre en el Estadio Mansiche.