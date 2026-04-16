Tras ser pifiado por los hinchas de Universitario, se reveló quién aprobó el fichaje de Sekou Gassama

Sekou Gassama se mantiene como uno de los refuerzos más cuestionados de Universitario de Deportes. Su rendimiento en la derrota frente a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026 dejó bastante qué desear en el Estadio Monumental y se ganó diversas pifias de los hinchas. Por ello es que por fin se pudieron conocer detalles de cómo se dio su arribo a la institución.

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Fuente: A Presión.

Si bien se habló mucho de que Javier Rabanal fue uno de los responsables de que Universitario de Deportes haya fichado a Sekou Gassama, o en todo caso quien aprobó la negociación a pesar de que el delantero tuvo mucho demora en sumarse a la pretemporada del primer equipo, ahora también se suma el nombre de Álvaro Barco como el verdadero culpable del acuerdo que se dio.

“No es un partido, hay cosas que tienen vuelta atrás. Hay cosas que te marcan. Yo no sé hasta dónde se da la decisión que Sekou Gassama fue toda de Javier Rabanal. Uno trata de ponerse en la situación. No puedo creer que un tipo preparado como Barco tome la decisión así“; señaló Mauro Cantoro, exdelantero de Universitario de Deportes, durante el programa ‘Desmarcados‘.

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🗣️ Mauro Cantoro: "Rabanal no podía poner a Gassama solo porque es alto, y mucho menos en un partido de Libertadores. Gassama no tiene la culpa; me pongo en su lugar y hasta pena me dio que la gente lo chifle. Eso es en… pic.twitter.com/58gyr3R108 — DENGANCHE (@denganche) April 16, 2026

Seguido a ello, el exfutbolista y quien mantiene un sentimiento especial hacia la ‘U’, sostuvo que no entiende cómo Sekou Gassama fue titular ante Coquimbo Unido. “No hay forma ni lógica que haya sido titular solamente porque es alto y puede cabecear. No tengo nada en contra de él. Es más, me da pena que lo estén liquidando así a un tipo que no tiene la culpa. Él quiso venir a jugar acá“.

¿Sekou Gassama se va de Universitario y la directiva tiene listo a su reemplazante?

Luego de la titularidad de Sekou Gassama en el más reciente derrota de Universitario de Deportes a manos de Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026, surgió la información de que la directiva merengue tomó la decisión de ir la búsqueda de otro delantero extranjero y por ende el español con raíces africanas no continuaría en el equipo, a pesar de todavía tener vínculo contractual.

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🚨🟡 Sekou Gassama no continuará en Universitario de Deportes terminando el Apertura. Antes de ayer se indicó que la titularidad del jugador era la gran oportunidad para convencer su fichaje. Tras lo demostrado ante Coquimbo Unido, se ha llegado a la conclusión de que no cumplió… pic.twitter.com/Dv6Djff6Ln — Enrique Vega (@enriquevega__) April 15, 2026

Claramente, desde la institución no han confirmado dicha revelación y se espera que durante las próximas semanas exista un acercamiento a la verdad. Eso sí, también se habla de que Francisco ‘El Polaco’ Fydriszewski estaría en la mira de Universitario de Deportes de cara a la segunda mitad de esta temporada, así que por ahora solo son rumores y queda esperar por un anuncio oficial al respecto.

Fuente: @DeporteLibre_Pe

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