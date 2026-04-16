¿Vuelve Jorge Fossati a Universitario? El panorama sobre un posible reemplazo de Javier Rabanal

Universitario de Deportes vive un momento complicado tras la derrota ante Coquimbo Unido, resultado que ha puesto en entredicho la permanencia de Javier Rabanal como entrenador.

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Bajo ese contexto, comenzó a tomar fuerza el nombre de Jorge Fossati como opción para asumir el cargo, con el objetivo de reencauzar al equipo hacia el tetracampeonato de la Liga 1 y avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

¿Jorge Fossati podría regresar a Universitario?

El mal momento que atraviesa Universitario en esta etapa de la temporada ha llevado a que los hinchas exijan la salida de Javier Rabanal como técnico. En ese escenario, durante el programa ‘Modo Fútbol’ se evaluó la opción de que la directiva ‘crema’ opte por cesarlo y apueste por el regreso de Jorge Fossati.

En ese sentido, el periodista Gustavo Peralta señaló que, aunque en su momento el ‘Nonno’ regresó al club durante la gestión de Jean Ferrari, hoy el panorama es distinto por la relación que quedó entre el técnico uruguayo y la dirigencia de la ‘U’. Aun así, indicó que tendrían que recomponer vínculos para que se concrete su vuelta.

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“En su momento, Jean Ferrari tenía 3 opciones para técnicos, pero conversó con el plantel y se convence por el regreso de Jorge Fossati. Actualmente, si se va Rabanal, no lo veo tan posible ni por el lado de Fossati ni por el lado de la ‘U’. Tendrían que tenderse puentes, pero es fútbol, puede pasar que el domingo cambie”, explicó el mencionado comunicador.

Jorge Fossati, exentrenador de Universitario.

Javier Rabanal podría irse tras duelo ante Melgar

Aun así, Peralta fue claro al señalar que todo dependerá de cómo evolucionen las cosas en Universitario, ya que una derrota ante Melgar dejaría a Rabanal muy cerca de la salida.

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En ese escenario, indicó que si optan por Jorge Fossati, el primer acercamiento debería hacerlo Franco Velazco, lo que podría abrir la puerta para que el ‘Nonno’ considere la propuesta.

“No lo veo posible, habría que ver el escenario del lunes y cómo se den las cosas y qué cambio de timón quiera tener Franco Velazco, quien como cabeza del club tendría que tender el puente antes que Álvaro Barco. Si él considera que el puente tiene que ser volver con Jorge Fossati, lo hacen y puede ser que Fossati ahí lo tomaría diferente. Hoy no hay forma”, indicó.

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DATOS CLAVES

El periodista Gustavo Peralta señaló que el regreso de Jorge Fossati a Universitario es poco probable.

La permanencia del técnico Javier Rabanal depende del resultado del próximo partido frente a Melgar.

Franco Velazco sería el encargado de iniciar las gestiones si el club decide contactar nuevamente a Fossati.