Tras ser titular otra vez en Universitario, Vargas le deja un mensaje a Romero: “Estamos compitiendo”

Miguel Vargas conversó con la prensa en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tras el empate sin goles frente a Comerciantes Unidos. El arquero de Universitario se refirió a la lucha por el puesto con Diego Romero, luego de haber arrancado como titular una vez más en el Torneo Apertura.

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A pesar de no haber pasado del empate como visitante, en el cuadro ‘crema’ se ha destacado el rendimiento de algunos jugadores. Entre ellos aparecen Caín Fara y el portero chileno, quien viene sumando cada vez más minutos.

El mensaje de Miguel Vargas a Diego Romero

El guardameta, por su parte, se detuvo a declarar tras su regreso a la capital y fue consultado por el desempeño que tuvo su equipo en la ciudad de Cutervo. Esta fue su respuesta.

“Atacamos por todos lados, intentamos por todos lados, y bueno, el arquero de ellos estuvo bien y no pudimos llegar al triunfo”, expresó en primera instancia en diálogo con las cámaras de ‘Fútbol en América’.

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Posterior a ello, se refirió a su presente como titular y dio su punto de vista sobre la relación que mantiene con Diego Romero, quien suele ocupar el puesto. “Sí, obvio, con Diego (Romero) es la mejor relación, siempre estamos compitiendo, si le toca a él, siempre le deseo lo mejor, y viceversa. Estamos tranquilos, siento que esto recién empieza. Si bien queríamos llevarnos el triunfo y lo demostramos, queda un partido aún”.

¿Por qué Javier Rabanal volvió a elegir a Miguel Vargas?

De acuerdo con lo señalado por el periodista deportivo Gustavo Peralta, la decisión responde al buen rendimiento que viene mostrando y a la intención de darle mayor continuidad.

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“Rabanal dijo que le pareció muy poco darle un partido a Miguel Vargas que se ha entrenado muy bien y necesitaba un premio”, explicó el mencionado comunicador en L1 Max.

DATOS CLAVES

El arquero Miguel Vargas fue titular en el empate sin goles frente a Comerciantes Unidos.

El técnico Javier Rabanal decidió mantener a Vargas en el once para darle mayor continuidad.

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