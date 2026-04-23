La gran diferencia entre Jorge Araujo y Javier Rabanal: jugadores matan por el nuevo director técnico

La goleada de Universitario por 4-1 ante Deportivo Garcilaso ha marcado un punto de quiebre absoluto en Ate. Tras la salida de Javier Rabanal, el plantel crema ha mostrado una cara totalmente renovada bajo la dirección interina de Jorge “Coco” Araujo.

Publicidad

Los protagonistas no han dudado en señalar que existe un antes y un después desde el relevo en el banquillo. El equipo parece haber recuperado la confianza y la intensidad que le faltaba en partidos anteriores.

La inyección anímica de “Coco” Araujo

La llegada de Araujo ha logrado despertar el ímpetu de los futbolistas de forma inmediata. El guardameta Miguel Vargas fue claro al respecto, asegurando que la intensidad exhibida en el Monumental fue el resultado de la motivación recibida.

“Coco me parece un gran técnico. Cambió una parte de lo que veníamos trabajando, él quería que presionemos arriba. Yendo como hoy podemos tener más opciones de ganar”



Edison Flores, jugador de Universitario



📹 @Landivar_renato pic.twitter.com/bn70HFsRYJ — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) April 23, 2026

Publicidad

Vargas destacó que el equipo “siempre buscó” el arco contrario con convicción. Para el arquero, la gestión de Araujo fue fundamental para que el grupo lograra plasmar su mejor versión en el campo de juego.

Ajustes tácticos que cambiaron el rumbo

El capitán, Edison Flores, fue el encargado de explicar el factor clave que permitió la victoria. Flores precisó que, bajo la nueva dirección, se modificó drásticamente el comportamiento defensivo y ofensivo del equipo.

“Él quería que presionemos arriba”, declaró el capitán sobre las instrucciones de Araujo. Este ajuste táctico permitió que el cuadro merengue recuperara balones en zonas críticas, generando múltiples opciones de gol.

Publicidad

Un nuevo horizonte en la Liga 1

El consenso dentro del vestuario es que la propuesta de “Coco” Araujo ha devuelto la agresividad competitiva al equipo. Los jugadores han respaldado al interino con hechos, mostrando una identidad clara que promete pelear con fuerza en el torneo.

Esta victoria contundente es, ante todo, un mensaje de unión. Universitario parece haber encontrado el camino de la intensidad que sus referentes consideran necesario para seguir sumando de a tres.

“Coco” Araujo celebrando con los futbolistas de Universitario. (Foto: X).

Publicidad

DATOS CLAVE