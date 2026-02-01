Universitario confirmó cinco bajas para duelo ante ADT por debut en Liga 1

Universitario de Deportes tiene el objetivo de comenzar la temporada con un triunfo frente a ADT de Tarma en la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

El cuadro ‘crema’ ha realizado varios ajustes en el mercado de fichajes para armar un plantel competitivo y pelear por el ‘Tetra’. No obstante, se confirmó que contarán con varias ausencias para lo que será su debut en la competencia.

Universitario tendrá cinco bajas ante ADT

El equipo dirigido por Javier Rabanal sabe que es vital conseguir su primera victoria del año y ratificar su condición de candidato al título nacional. La lista de convocados para el debut ante ADT ya fue anunciada, confirmando que deberán afrontar el partido sin cinco jugadores.

Los grandes ausentes serán Sekou Gassama, Héctor Fértoli, Anderson Santamaría, Williams Riveros y Matías Di Benedetto.

El delantero senegalés quedó fuera de la nómina ya que todavía no está en condiciones físicas para debutar, por lo que tendrá que esperar algunas fechas más para jugar. Por su parte, Fértoli y Santamaría tampoco fueron incluidos en la lista, al encontrarse en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones.

ver también Malas noticias en Universitario: Williams Riveros desaprobó su segundo examen de nacionalización

Por último, están los casos de Riveros y Di Benedetto. Ambos defensas tienen un estatus especial en los planes del club ‘merengue’, ya que se busca que obtengan la nacionalidad peruana para liberar cupos de extranjeros. Sin embargo, se informó que el paraguayo no habría aprobado los exámenes, por lo que los dos seguirán fuera de la convocatoria hasta que hayan novedades.

Javier Rabanal contará con Inga, Alzugaray y Silveira

Sin embargo, no todas son malas noticias para los aficionados de Universitario. Y es que el cuerpo técnico incluyó en la convocatoria a César Inga, Lisandro Alzugaray y Miguel Silveira para este partido.

El defensor peruano no concretó su salida del club y seguirá siendo parte del plantel esta temporada, mientras que los hinchas podrán ver debutar a Alzugaray y Silveira, dos de los fichajes más destacados del equipo.

DATOS CLAVES

Universitario debutará ante ADT en la Liga 1 2026 con cinco bajas confirmadas.

El técnico Javier Rabanal convocó a los nuevos fichajes Lisandro Alzugaray y Miguel Silveira.