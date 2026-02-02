Universitario reveló en qué partido estará debutando Sekou Gassama en la Liga 1

Tras la victoria por 2-0 ante ADT en el Estadio Monumental, el técnico Javier Rabanal aclaró el panorama sobre los refuerzos y el estado físico de su plantilla. La noticia más esperada por el hincha merengue fue la fecha tentativa para el estreno del delantero hispano-senegalés, Sekou Gassama, quien llegó como el fichaje estrella para el centenario.

El debut de Sekou Gassama en Universitario

Según las palabras del estratega crema, el atacante requiere un periodo de acondicionamiento de dos a tres semanas antes de sumar sus primeros minutos oficiales. Esto se debe a que el jugador se integró tarde a la pretemporada y el cuerpo técnico busca minimizar cualquier riesgo de lesión muscular.

Tomando en cuenta este cronograma, el debut de Gassama no se daría en la siguiente fecha ante Cusco FC, sino que todos los caminos apuntan a la jornada 3 o 4. El escenario más probable para su estreno sería el duelo ante Cienciano en Lima o, en su defecto, el esperado clásico frente a Sporting Cristal.

Además de las novedades sobre el refuerzo africano, Rabanal encendió las alarmas al confirmar que Andy Polo y Edison Flores terminaron el encuentro ante los tarmeños con sobrecargas. Ambos futbolistas, piezas fundamentales en el esquema titular, serán evaluados día a día para determinar si viajan a la ciudad imperial.

Sekou Gassama entrenando en Universitario. (Foto: X).

A esta lista de cuidados especiales se suma Jesús Castillo, quien también presentó fatiga muscular tras el intenso desgaste en el debut del Torneo Apertura. El comando técnico merengue priorizará la recuperación de sus figuras, entendiendo que el calendario de febrero será sumamente exigente con partidos en altura y clásicos.

Universitario busca mantener el paso perfecto en el inicio del campeonato mientras espera recuperar a sus lesionados y poner a punto a su nueva carta de gol. La expectativa por ver a Gassama en el campo crece, pero en Ate tienen claro que la paciencia será la clave para asegurar el éxito del delantero en esta temporada.

¿Quién es Sekou Gassama de Universitario?

Gassama, el delantero de 1.89 metros y unos 88 kg, originario de Granollers, España, se perfila como el atacante con el mejor juego aéreo del equipo merengue para la temporada 2026. Antes de su llegada a Ate, el jugador acumuló experiencia en varios clubes destacados de la Segunda División española, incluyendo el Málaga CF, Real Valladolid, Racing de Santander y, más recientemente, el CD Eldense. Además, cuenta con participaciones internacionales en el Anorthosis de Chipre y el USM Alger de Argelia.

¿Cuántos goles marcó antes Sekou Gassama?

El delantero de ascendencia senegalesa, quien ha anotado más de 45 goles en competiciones oficiales a lo largo de su carrera, se distingue por su potente remate de cabeza y su habilidad para proteger el balón de espaldas al arco. Su último encuentro oficial fue el 25 de mayo de 2025 con el Eldense, enfrentando al Racing de Santander. Esta inactividad reciente es la razón por la que el cuerpo técnico de Rabanal exige un estricto plan de reacondicionamiento de 3 semanas.

Sekou Gassama se prepara para su debut en Universitario. (Foto: X).

