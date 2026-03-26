Universitario de Deportes no detiene sus trabajos durante la pausa por la fecha FIFA, enfocado en mejorar su rendimiento en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

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Con la intención de mantener ritmo de competencia, el equipo que dirige Javier Rabanal tiene previsto disputar un amistoso ante LDU de Quito, histórico campeón de la Copa Libertadores.

En primera instancia, fue el programa ‘Tiempo Crema’ el que informó que el cuadro ‘crema’ tenía acordado un amistoso ante el elenco ecuatoriano. Cabe resaltar que, este compromiso les permitirá llegar en buen ritmo al clásico frente a Alianza Lima y al arranque del máximo torneo de clubes del continente.

¿Cuándo juega Universitario vs LDU?

Según confirmó el mismo club, el amistoso internacional entre Universitario y LDU se jugará este sábado 28 de marzo en las instalaciones del estadio Monumental de Ate. El duelo será a puertas cerradas, por lo que no contará con público en las tribunas.

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La información también fue ratificada por el periodista ecuatoriano Roberto Omar Machado: “Confirmado este sábado LDU jugará un partido amistoso en Lima ante Universitario de Deportes que dirige Javier Rabanal”, señaló el comunicador en su cuenta personal de Twitter.

¿A qué hora juega Universitario vs LDU?

El amistoso entre Universitario y LDU tiene previsto iniciar a las 18:00 horas de Perú y Ecuador en el Estadio Monumental. Este partido le permitirá a Javier Rabanal ajustar su equipo y ensayar distintas variantes tácticas.

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Perú, Ecuador y Colombia: 18:00 horas

Bolivia y Venezuela: 19:00 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 20:00 horas

México y Centroamérica: 17:00 horas

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 19:00 horas

¿Dónde ver Universitario vs LDU EN VIVO?

Según dio a conocer el periodista deportivo Gustavo Peralta, el duelo entre Universitario y LDU no será transmitido por el canal oficial de YouTube del club ‘merengue’. Además, tampoco habrá acceso a los medios de comunicación.

DATOS CLAVES

Universitario enfrentará a LDU de Quito en un amistoso el sábado 28 de marzo .

enfrentará a LDU de Quito en un amistoso el sábado . El partido del equipo de Javier Rabanal será a las 18:00 horas en el Monumental.

será a las en el Monumental. El encuentro se desarrollará a puertas cerradas y no contará con transmisión oficial.