Se reveló cuál será la decisión final de Universitario respecto al futuro de Sebastián Britos y Diego Romero

Universitario de Deportes se mantiene como el principal candidato para quedarse con el Torneo Clausura 2025 y por ende la obtención del tricampeonato nacional. A pesar de este enorme favoritismo de los merengues que evidencia el gran trabajo que vienen realizando durante el último tiempo, todo parece indicar que desde la directiva ya estarían analizando opciones de salidas y fichajes de cara a la temporada 2026.

Entre los nombres que más vendrían resonando en el ámbito deportivo local tenemos a Sebastián Britos, arquero titular del equipo, y Diego Romero, guardameta que actualmente se encuentra a préstamo en Banfield de Argentina. Si bien el uruguayo ha tenido buenos momentos y destacados a lo largo de la actual temporada, tanto en Liga 1 como en Copa Libertadores, la realidad indicaría que estaría viendo sus últimos momentos en Ate.

Resulta que la postura desde Universitario de Deportes sería repatriar a Diego Romero desde el fútbol argentino ahora que quedó en evidencia que su estadía en Banfield no fue la esperada. Ante la constante falta de minutos en este año, el portero peruano estaría a nada de volver al club de sus amores para por fin ser el ‘1’ y así quedaría de lado un Sebastián Britos que no sería renovado para darle mayor peso a jugadores nacidos en club y que tienen condiciones de destacar.

Los detalles sobre el futuro de Sebastián Britos y Diego Romero

“Tengo información de Universitario de Deportes. Me han dicho que los que no van a seguir para el próximo año definitivamente son Diego Churín, Gabriel Costa y Sebastián Britos. Además, están interesados en el retorno de Diego Romero que no está tapando en Banfield”; reveló recientemente la comunicadora deportiva Romina Vega durante el programa digital ‘Cancherazos’.

Es así que ahora podríamos entender una posible postura de Universitario de Deportes sobre acondicionar el mejor momento para que uno de sus canteranos pueda tener espacio y sobre todo minutos de competencia en el plantel principal. Sabiendo que Diego Romero nunca tuvo muchas chances de alternar con regularidad durante el tiempo que estuvo en los últimos años, desde el 2026 esta situación podría cambiar para su bien y veremos si es que finalmente se llega a concretar este escenario.

¿Cuánto cuesta Diego Romero actualmente en el mercado internacional?

De acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt‘, Diego Romero tiene una cotización internacional de 700 mil euros, lo que en soles daría un promedio cercano a los 2.4 millones. El préstamo con Banfield de Argentina es hasta diciembre de este año 2025, así que en el papel tendría que darse un acuerdo de por medio junto a la directiva de Universitario de Deportes para que pueda regresar pensando en la próxima temporada 2026.

