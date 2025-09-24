Mientras Jefferson Farfán pidió a Raúl Ruidíaz para Alianza Lima, la contundente respuesta de Ángel Comizzo: “Eso es algo…”

Ahora que Jefferson Farfán es una de las voces más escuchadas en el streaming deportivo peruano, se pueden apreciar distintas opiniones y deseos que tiene para su querido Alianza Lima. Entre los que más resonó durante el último tiempo fue la posibilidad de ver a Raúl Ruidíaz con la camiseta blanquiazul cuando todos saben que es hincha acérrimo de Universitario de Deportes. Quien no se quedó callado ante dicho pedido fue Ángel Comizzo y respondió tajantemente.

Así como este año se pudo concretar el fichaje de un Miguel Trauco con pasado en Universitario de Deportes y que hoy en día lo vemos celebrando con Alianza Lima como un victoriano más, fue Jefferson Farfán quien sugirió la chance de que en un futuro cercano ‘La Pulga’ se acerque al barrio de La Victoria. Sabiendo que este escenario no es para nada sencillo, incluso desde Atlético Grau de Piura tienen mucho que ver en un complejo desenlace.

Resulta que Ángel Comizzo, entrenador de Atlético Grau de Piura, habló sobre esta situación y de manera contundente evidenció un sentido de negatividad ante la posibilidad de ver a Raúl Ruidíaz con camiseta de Alianza Lima. “Raúl se crio en la ‘U’, no creo que el hincha lo critique. La gente le manifiesta mucho cariño cuando estamos viajando”; explicó en primera instancia el estratega argentino en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

¿Qué más dijo Ángel Comizzo sobre la presunta cercanía entre Raúl Ruidíaz y Alianza Lima?

“Sería imposible. Eso es algo imposible. Que Farfán lo pida significa que conoce a Raúl y sabe qué clase de jugador y persona es. Creo que es un pedido del acérrimo rival, pero Raúl es de la ‘U’. Tiene la camiseta tatuada en su pecho. Es crema”; finalizó con sus comentarios un Ángel Comizzo completamente seguro de sus convicciones y de lo que muy de seguro conversa muy a menudo en el día a día con Raúl Ruidíaz en la interna de Atlético Grau de Piura.

De esta manera, queda clarísimo que es muy complicado que ‘La Pulga’ realmente pueda vestirse con los colores de Alianza Lima. Si bien el protagonista de la contienda no ha hablado al respecto y es muy probable que tampoco lo haga en plena competencia del Torneo Clausura 2025, sabemos que la relación entre el entrenador argentino y el goleador peruano es bastante cercana y no existirían mayores dudas de que sea una verdad en secreto.

La controversia que protagonizó Raúl Ruidíaz en Universitario

Recientemente, se pudo conocer que desde la directiva de Universitario de Deportes tomaron la decisión de quitar la imagen de Raúl Ruidíaz del museo oficial de la institución. Esta situación se debió explícitamente a los controversiales comentarios del delantero luego de la dura derrota que sufrieron los merengues en esta temporada frente a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Cada uno cosecha lo que siembra. Particularmente, no me pareció. La ‘U’ es una institución que merece respeto de todos. Nadie está por encima del club. Eso ha quedado demostrado claramente a lo largo de estos años en los que han ocurrido muchas situaciones negativas y positivas. La institución está por encima de cualquier persona”; comentó Daniel Amador, gerente de marketing de Universitario de Deportes, en una reciente conversación con ‘Colectivo World‘ respecto al motivo por el que retiraron la imagen de ‘La Pulga‘.

