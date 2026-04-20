Tras el despido de Javier Rabanal: el dato que ilusiona a los hinchas de Universitario con Jorge Fossati

Universitario de Deportes atraviesa nuevamente un momento de cambios en su banquillo tras confirmarse que Javier Rabanal no continuará como director técnico del club.

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La decisión llega luego de la derrota por 2-1 frente a Melgar en la ciudad de Arequipa, resultado que habría sido determinante para poner fin al ciclo del estratega.

En medio de este escenario, un dato en particular ha comenzado a generar ilusión entre los hinchas cremas: un 20 de abril de 2025, es decir, exactamente un año atrás, el club hizo oficial el regreso de Jorge Fossati, quien volvía a Ate tras su paso por la Selección Peruana.

Jorge Fossati en Universitario

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El antecedente que ilusiona: Fossati ya regresó una vez a Universitario

El retorno de Jorge Fossati en 2025 marcó un punto importante en la temporada de Universitario, ya que el técnico asumió nuevamente el mando del equipo luego de su etapa en la ‘Bicolor’, donde su paso fue breve y accidentado.

Ese precedente no pasa desapercibido entre los hinchas, que ahora ven con expectativa la posibilidad de un nuevo regreso del estratega uruguayo, en un contexto donde el club vuelve a quedarse sin entrenador principal.

¿Fossati como reemplazo de Rabanal?

Con la salida de Javier Rabanal ya confirmada, el nombre de Jorge Fossati empieza a sonar con fuerza como posible candidato para asumir el banquillo crema, tal como ocurrió el año pasado.

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Sin embargo, es de público conocimiento que la relación entre el entrenador uruguayo y la administración actual de la institución no terminó de la mejor manera.

Por ahora, desde la institución no hay una decisión oficial sobre el nuevo entrenador, pero el antecedente reciente del uruguayo y su vínculo con el club alimentan la ilusión de parte de la hinchada, que ve en él una opción conocida para encaminar nuevamente al equipo en la temporada.

DATOS CLAVES

El club oficializó la salida del director técnico Javier Rabanal tras perder ante Melgar.

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Jorge Fossati regresó a Universitario de Deportes hace un año, el 20 de abril de 2025.