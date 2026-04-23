Precios de las entradas para la final de vuelta entre Alianza Lima y San Martín por la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima y la Universidad San Martín se medirán nuevamente en la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Las ‘blanquiazules’ buscarán revertir la serie este domingo 26 de abril, luego de caer por 3-0 en el primer enfrentamiento.

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Además, Universitario de Deportes y Deportivo Géminis disputarán el partido por el tercer lugar este sábado 25 de abril, tras la victoria de las ‘pumas’ en el duelo de ida.

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

La Federación Peruana de Vóley (FPV) anunció que la venta de entradas para la final de vuelta y el duelo por el tercer lugar inicia hoy, jueves 23 de abril, desde las 12:00 horas. Los boletos se podrán adquirir únicamente a través de la plataforma digital Joinnus.

Estos son los precios de las tickets para el decisivo choque entre Alianza Lima y San Martín en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador:

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Norte: 30 soles

Sur: 30 soles

Oriente: 40 soles

Occidente: 50 soles

General: 20 soles

¿Cuándo juega Alianza Lima vs San Martín?

El segundo enfrentamiento por la final entre Alianza Lima y San Martín se disputará el domingo 26 de abril desde las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

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DATOS CLAVES

Las entradas para la final de Alianza Lima vs San Martín se venden desde hoy, 23 de abril.

El partido de vuelta se jugará el domingo 26 de abril en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Universitario de Deportes enfrentará a Deportivo Géminis por el tercer lugar el sábado 25 de abril.