Precios de las entradas para la final de vuelta entre Alianza Lima y San Martín por la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima y la Universidad San Martín se medirán nuevamente en la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Las ‘blanquiazules’ buscarán revertir la serie este domingo 26 de abril, luego de caer por 3-0 en el primer enfrentamiento.
Además, Universitario de Deportes y Deportivo Géminis disputarán el partido por el tercer lugar este sábado 25 de abril, tras la victoria de las ‘pumas’ en el duelo de ida.
¿Cuándo salen a la venta las entradas?
La Federación Peruana de Vóley (FPV) anunció que la venta de entradas para la final de vuelta y el duelo por el tercer lugar inicia hoy, jueves 23 de abril, desde las 12:00 horas. Los boletos se podrán adquirir únicamente a través de la plataforma digital Joinnus.
Estos son los precios de las tickets para el decisivo choque entre Alianza Lima y San Martín en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador:
- Norte: 30 soles
- Sur: 30 soles
- Oriente: 40 soles
- Occidente: 50 soles
- General: 20 soles
San Martín venció 3-0 a Alianza Lima y se quedó con la primera final de la Liga Peruana de Vóley
¿Cuándo juega Alianza Lima vs San Martín?
El segundo enfrentamiento por la final entre Alianza Lima y San Martín se disputará el domingo 26 de abril desde las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.
DATOS CLAVES
- Las entradas para la final de Alianza Lima vs San Martín se venden desde hoy, 23 de abril.
- El partido de vuelta se jugará el domingo 26 de abril en el Polideportivo Lucha Fuentes.
- Universitario de Deportes enfrentará a Deportivo Géminis por el tercer lugar el sábado 25 de abril.