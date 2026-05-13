Facundo Morando se despidió de Alianza Lima y Cenaida Uribe adelanta quién lo reemplazará como DT

Facundo Morando continuará su carrera en el exterior. Se despidió de Alianza Lima y el club le preparó un video especial. Cenaida Uribe dio detalles sobre su reemplazo.

Facundo Morando se despidió de Cenaida Uribe y le puso punto final a su ciclo como entrenador de Alianza Lima Vóley. Tras la obtención del tricampeonato nacional en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, el entrenador argentino dejó el club con un emotivo mensaje en sus redes sociales. A su vez, el conjunto ‘íntimo’ le dedicó un video con sus mejores momentos.

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Será momento para una nueva etapa en Alianza Lima. Facundo Morando evalúa ofertas que tiene desde el exterior, con la posibilidad latente de aceptar la propuesta para dirigir a Fluminense, equipo de la Superliga Brasileña de Vóley. En tanto, Cenaida Uribe, jefa de equipo de las ‘Blanquiazules’, ya piensa en su reemplazo como entrenador.

Hoy los caminos nos separan, pero el amor por Alianza Lima queda para siempre. 💙🏆



¡Gracias Facu, por hacer historia junto a nosotros! 🫶🏾 pic.twitter.com/czZjeS4q3f — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) May 13, 2026

Así se despidió Facundo Morando de Alianza Lima

A partir de una publicación en redes sociales, Facundo Morando decidió compartir una foto en la que se lo ve junto a Cenaida Uribe. Le agradeció por confiar en él para ser el entrenador del equipo y también le dedicó unas emotivas palabras resaltando su calidez humana.

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Facundo Morando le dedicó unas palabras a Cenaida Uribe (Instagram @facumorando).

“Gracias a vos por estar siempre…fuiste grande como jugadora, sos grande como directora y más aún como persona. Fue un honor Cenaida Uribe“, escribió el entrenador que también forma parte del comando técnico de la Selección Argentina Femenina.

Alianza Lima le dedicó un video a Facundo Morando

A través de sus redes sociales oficiales, Alianza Lima publicó un video en donde mostró los mejores momentos de Morando como entrenador de las ‘Íntimas’ y le dedicó también unas palabras en la publicación. “Hay personas que llegan al club y dejan una huella imborrable”, dice el posteo.

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“Gracias, Facundo, por cada enseñanza, cada batalla y cada momento que ayudaste a convertir en historia para nuestra institución. Tu pasión, liderazgo y compromiso quedarán grabados para siempre en el corazón de toda la hinchada blanquiazul. Te deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo camino. Esta siempre será tu casa”, comentaron desde el club.

Hay personas que llegan al club y dejan una huella imborrable. 💙♾️



Gracias, Facundo, por cada enseñanza, cada batalla y cada momento que ayudaste a convertir en historia para nuestra institución. Tu pasión, liderazgo y compromiso quedarán grabados para siempre en el corazón… pic.twitter.com/rEnwNwMNeZ — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) May 13, 2026

A su vez, hubo muestras de afecto por parte de los hinchas blanquiazules en los comentarios de la publicación. Muchos agradecieron al argentino por su paso y le demostraron su cariño.

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Cenaida Uribe adelantó el perfil que busca para el reemplazo de Facundo Morando y hay un nombre

Ahora, el nuevo paso de Alianza Lima pasa por la llegada de un nuevo entrenador. En este sentido, Cenaida Uribe tiene claro qué busca para el reemplazo de Facundo Morando. En una entrevista con Puro Vóley, brindó detalles al respecto.

“Yo busco el perfil más o menos de Facundo. Entonces, no tiene sentido irme al otro lado, buscando un brasileño o a un entrenador tipo el de San Martín, no era para mi equipo, o como Paulo (Milagres), nada, ya fue. Entonces, he buscado un perfil parecido al de Facundo“, explicó la destacada dirigente.

Según apuntó Infobae y otros medios especializados, en Alianza Lima ya hay un nombres que apunta como principal candidato a asumir la dirección técnica. Se trata de otro argentino, Alejandro Schneider, quien tiene más experiencia dirigiendo en el voleibol masculino, pero también en el extranjero, sobre todo en Europa, África y Medio Oriente.

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