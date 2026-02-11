Alianza Lima 2-1 Regatas Lima EN VIVO y GRATIS por la Liga Peruana de Vóley vía Latina: Punto a punto

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto del Alianza Lima vs. Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley.

Alianza Lima se pone en ventaja contra el cuadro de Regatas Lima en busca de su segundo punto.

La Liga Peruana de Vóley cambia su programación y ahora se juega a mitad de semana. En este caso, el cuadro de Alianza Lima se mide frente al elenco de Regatas Lima en un duro juego en el Polideportivo Luisa Fuentes en Villa El Salvador.

Este duelo por la fecha número 6 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley se disputará este miércoles 11 de febrero. El duelo dará inicio desde las 18:00 horas de Perú y será transmitido vía señal abierta en Latina. Pero también disfrutarás el minuto a minuto en Bolavip Perú.

El cuadro de Alianza Lima viene de ganar cómodamente frente al conjunto de Olva Latino. Este duelo el pasado fin de semana terminó con un marcador de 3-0 a favor de las ‘Blanquiazules’. María Alejandra Marín terminó siendo la mejor jugadora del partido. En cuanto a los sets terminaron: 25 a 17, 25 a 22 y 25 a 23.

Por el lado de Regatas Lima terminaron perdiendo un duro duelo frente al conjunto de Géminis. En un emocionante encuentro terminaron cayendo por el marcador de 2-3. Katielle Alonzo fue la jugadora más influyente de este compromiso. Por último, los sets terminaron 25 a 22, 16 a 25, 22 a 25, 25 a 22 y 15 a 12.