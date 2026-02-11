Es tendencia:
Alianza Lima 2-1 Regatas Lima EN VIVO y GRATIS por la Liga Peruana de Vóley vía Latina: Punto a punto

Alianza Lima se enfrenta a Regatas por la fecha número 6 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley.

¡Alianza Lima ganó el tercer set!

Alianza Lima se quedó con el tercer set 25 a 20 ante Regatas Lima.

Set 3: Alianza Lima 20-15 Regatas Lima

Alianza Lima cerca de sumar su segundo punto contra Regatas Lima.

Set 3: Alianza Lima 16-12 Regatas Lima

Alianza Lima vuelve a sacar una importante ventaja en busca de su segundo punto.

Set 3: Alianza Lima 12-9 Regatas Lima

Tiempo pedido por Regatas Lima tras ir por debajo en el marcador ante Alianza Lima.

Set 3: Alianza Lima 6-6 Regatas Lima

Partido parejo en este tercer set, ningún equipo quiere perderlo.

¡Arrancó el tercer set!

Alianza Lima vs. Regatas Lima sigue en el Polideportivo Luisa Fuentes.

¡Set para Regatas!

Regatas Lima sorprendió y ganó el segundo set por 25 a 21 a Alianza Lima.

Set 2: Alianza Lima 13-15 Regatas Lima

Alianza Lima se vino abajo y el cuadro de Regatas viene sacando ventaja.

Set 2: Alianza Lima 11-11 Regatas Lima

Regatas no se da por vencido en el partido, Alianza Lima dejó atrás su gran ventaja.

Set 2: Alianza Lima 8-4 Regatas Lima

Alianza Lima se pone en ventaja contra el cuadro de Regatas Lima en busca de su segundo punto.

Set 2: Alianza Lima 5-2 Regatas Lima

Comienzo fuerte de Alianza Lima contra Regatas Lima.

¡Arrancó el segundo set!

Ya se juega el segundo set entre Alianza Lima vs. Regatas Lima.

¡Alianza Lima gana el primer set!

Alianza Lima venció a Regatas Lima en el primer set por 25 a 22.

Set 1: Alianza Lima 21-20 Regatas Lima

Regatas se repone y busca la remontada ante Alianza Lima.

Set 1: Alianza Lima 20-16 Regatas Lima

Alianza Lima se acerca a sumar su primer punto y Regatas pide tiempo.

Set 1: Alianza Lima 15-12 Regatas Lima

El cuadro de Alianza Lima comienza a sacar ventaja frente a Regatas Lima.

Set 1: Alianza Lima 10-8 Regatas Lima

Se vive un choque de titanes en el Polideportivo Luis Fuentes, nadie quiere dar el brazo a torcer.

Set 1: Alianza Lima 5-5 Regatas Lima

Nadie se quiere dar tregua y se vive un choque bastante parejo en Villa El Salvador.

¡Arrancó el partido!

Ya se juega el Alianza Lima vs. Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley.

¡Los equipos comienzan a calentar!

Salen las jugadoras de Alianza Lima y Regatas Lima a calentar.

¿Cómo le fue a Regatas Lima en su último partido?

Regatas Lima terminó perdiendo 3-2 ante Géminis en su último juego.

¿Cómo le fue a Alianza Lima en su último partido?

El cuadro de Alianza Lima ganó en su último partido por 3-0 ante Olva Latino.

¡Alianza Lima está de cumpleaños!

La jugadora Elina Rodríguez se encuentra de cumpleaños en Alianza Lima.

¡Alianza Lima está en Villa El Salvador!

El plantel de Alianza Lima ya se encuentra en el Polideportivo Luisa Fuentes.

¡Bienvenidos al Alianza Lima vs. Regatas Lima!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto del Alianza Lima vs. Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
La Liga Peruana de Vóley cambia su programación y ahora se juega a mitad de semana. En este caso, el cuadro de Alianza Lima se mide frente al elenco de Regatas Lima en un duro juego en el Polideportivo Luisa Fuentes en Villa El Salvador.

Este duelo por la fecha número 6 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley se disputará este miércoles 11 de febrero. El duelo dará inicio desde las 18:00 horas de Perú y será transmitido vía señal abierta en Latina. Pero también disfrutarás el minuto a minuto en Bolavip Perú.

El cuadro de Alianza Lima viene de ganar cómodamente frente al conjunto de Olva Latino. Este duelo el pasado fin de semana terminó con un marcador de 3-0 a favor de las ‘Blanquiazules’. María Alejandra Marín terminó siendo la mejor jugadora del partido. En cuanto a los sets terminaron: 25 a 17, 25 a 22 y 25 a 23.

Por el lado de Regatas Lima terminaron perdiendo un duro duelo frente al conjunto de Géminis. En un emocionante encuentro terminaron cayendo por el marcador de 2-3. Katielle Alonzo fue la jugadora más influyente de este compromiso. Por último, los sets terminaron 25 a 22, 16 a 25, 22 a 25, 25 a 22 y 15 a 12.

