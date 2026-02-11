Es tendencia:
Así quedó la tabla de la Liga Peruana de Vóley después del Alianza Lima 3-1 Regatas Lima

Así se mueve la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley después del emocionante juego entre Alianza Lima vs. Regatas Lima.

Por Bruno Castro

Alianza Lima venció a Regatas Lima.
© Alianza Lima VóleyAlianza Lima venció a Regatas Lima.

La Liga Peruana de Vóley no se detiene en esta segunda etapa y se viene moviendo la tabla de posiciones con grandes partidos. Este miércoles son tres los duelos que han hecho vibrar el Polideportivo Luisa Fuentes con emociones y grandes puntos.

En el primer compromiso el cuadro de Olva Latino terminó por ganar su partido con un contundente 3-1 ante Deportivo Soan. El partido se desarrolló bastante parejo al principio, con un 25 a 20 a favor de Olva y 25 a 23 por parte de Soan. Pero después el cuadro de Olva dominó para ganar 25 a 21 y 25 a 18.

Por parte de Alianza Lima jugó un tremendo encuentro contra Regatas Lima. En el primer set las ‘blanquiazules’ ganaron 25 a 22, luego le devolvieron el punto 25 a 21 y empataron el juego. El conjunto de Facundo Morando respondió con un 25 a 20. Por último, el cuadro victoriano lo ganó 25 a 17 para terminar 3-1.

Así se mueve la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Así se va moviendo la tabla de posiciones con los partidos de la fecha 6 de la segunda fase.

Tabla de posiciones:

#EquiposPuntos
1Alianza Lima43
2USMP41
3USMP40
4Atlético Atenea28
5Géminis24
6Regatas Lima25
7Circolo Sportivo Italiano22
8Deportivo Soan18
9Rebaza Acosta13
10Olva Latino13
Resultados de la Liga Peruana de Vóley

Así se van desarrollando los partidos de la fecha número 6 de la Liga Peruana de Vóley.

Miércoles 11 de febrero:

  • Deportivo Soan 1-3 Olva Latino
  • Alianza Lima 3-1 Regatas Lima
  • San Martín vs. Rebaza Acosta

Jueves 12 de febrero:

  • Universitario vs. Géminis
  • Atlético Atenea vs. Circolo Sportivo Italiano

Datos Claves

  • Alianza Lima derrotó 3-1 a Regatas Lima y lidera la tabla con 43 puntos.
  • Olva Latino venció a Deportivo Soan con parciales de 25-20, 23-25, 25-21 y 25-18.
  • El Polideportivo Luisa Fuentes albergó tres encuentros oficiales de la fecha 6 este miércoles.
