Así quedó la tabla de la Liga Peruana de Vóley después del Alianza Lima 3-1 Regatas Lima

La Liga Peruana de Vóley no se detiene en esta segunda etapa y se viene moviendo la tabla de posiciones con grandes partidos. Este miércoles son tres los duelos que han hecho vibrar el Polideportivo Luisa Fuentes con emociones y grandes puntos.

En el primer compromiso el cuadro de Olva Latino terminó por ganar su partido con un contundente 3-1 ante Deportivo Soan. El partido se desarrolló bastante parejo al principio, con un 25 a 20 a favor de Olva y 25 a 23 por parte de Soan. Pero después el cuadro de Olva dominó para ganar 25 a 21 y 25 a 18.

Por parte de Alianza Lima jugó un tremendo encuentro contra Regatas Lima. En el primer set las ‘blanquiazules’ ganaron 25 a 22, luego le devolvieron el punto 25 a 21 y empataron el juego. El conjunto de Facundo Morando respondió con un 25 a 20. Por último, el cuadro victoriano lo ganó 25 a 17 para terminar 3-1.

Así se mueve la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Así se va moviendo la tabla de posiciones con los partidos de la fecha 6 de la segunda fase.

Tabla de posiciones:

# Equipos Puntos 1 Alianza Lima 43 2 USMP 41 3 USMP 40 4 Atlético Atenea 28 5 Géminis 24 6 Regatas Lima 25 7 Circolo Sportivo Italiano 22 8 Deportivo Soan 18 9 Rebaza Acosta 13 10 Olva Latino 13

Resultados de la Liga Peruana de Vóley

Así se van desarrollando los partidos de la fecha número 6 de la Liga Peruana de Vóley.

Miércoles 11 de febrero:

Deportivo Soan 1-3 Olva Latino

Alianza Lima 3-1 Regatas Lima

San Martín vs. Rebaza Acosta

Jueves 12 de febrero:

Universitario vs. Géminis

Atlético Atenea vs. Circolo Sportivo Italiano

Datos Claves

Alianza Lima derrotó 3-1 a Regatas Lima y lidera la tabla con 43 puntos.

derrotó 3-1 a Regatas Lima y lidera la tabla con 43 puntos. Olva Latino venció a Deportivo Soan con parciales de 25-20, 23-25, 25-21 y 25-18.

venció a Deportivo Soan con parciales de 25-20, 23-25, 25-21 y 25-18. El Polideportivo Luisa Fuentes albergó tres encuentros oficiales de la fecha 6 este miércoles.

