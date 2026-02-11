Así quedó la tabla de la Liga Peruana de Vóley después del Alianza Lima 3-1 Regatas Lima

La Liga Peruana de Vóley no se detiene en esta segunda etapa y se viene moviendo la tabla de posiciones con grandes partidos. Este miércoles son tres los duelos que han hecho vibrar el Polideportivo Luisa Fuentes con emociones y grandes puntos.
En el primer compromiso el cuadro de Olva Latino terminó por ganar su partido con un contundente 3-1 ante Deportivo Soan. El partido se desarrolló bastante parejo al principio, con un 25 a 20 a favor de Olva y 25 a 23 por parte de Soan. Pero después el cuadro de Olva dominó para ganar 25 a 21 y 25 a 18.
Por parte de Alianza Lima jugó un tremendo encuentro contra Regatas Lima. En el primer set las ‘blanquiazules’ ganaron 25 a 22, luego le devolvieron el punto 25 a 21 y empataron el juego. El conjunto de Facundo Morando respondió con un 25 a 20. Por último, el cuadro victoriano lo ganó 25 a 17 para terminar 3-1.
Así se mueve la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley
Así se va moviendo la tabla de posiciones con los partidos de la fecha 6 de la segunda fase.
Tabla de posiciones:
|#
|Equipos
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|43
|2
|USMP
|41
|3
|USMP
|40
|4
|Atlético Atenea
|28
|5
|Géminis
|24
|6
|Regatas Lima
|25
|7
|Circolo Sportivo Italiano
|22
|8
|Deportivo Soan
|18
|9
|Rebaza Acosta
|13
|10
|Olva Latino
|13
Resultados de la Liga Peruana de Vóley
Así se van desarrollando los partidos de la fecha número 6 de la Liga Peruana de Vóley.
Miércoles 11 de febrero:
- Deportivo Soan 1-3 Olva Latino
- Alianza Lima 3-1 Regatas Lima
- San Martín vs. Rebaza Acosta
Jueves 12 de febrero:
- Universitario vs. Géminis
- Atlético Atenea vs. Circolo Sportivo Italiano
Datos Claves
- Alianza Lima derrotó 3-1 a Regatas Lima y lidera la tabla con 43 puntos.
- Olva Latino venció a Deportivo Soan con parciales de 25-20, 23-25, 25-21 y 25-18.
- El Polideportivo Luisa Fuentes albergó tres encuentros oficiales de la fecha 6 este miércoles.