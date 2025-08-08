¿Cómo terminó Perú? Tablas de posiciones finales de los grupos A y B de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Terminó la fase de grupos de la Copa Panamericana de Vóley 2025, que se disputa en Colima, México, y están definidas las posiciones finales. La Selección Peruana aseguró su pase a los cuartos de final y ya tiene rival confirmado. Si bien no disputó la última fecha por tener libre, la ‘Bicolor’ quedó entre los tres primeros del grupo A y, así, está entre los ocho mejores equipos del certamen.

La Selección Peruana había cerrado su participación en el grupo A con una dura derrota a manos de Puerto Rico, que le arrebató el primer lugar. No obstante, sus victorias ante Cuba, México y Costa Rica le dieron la clasificación a los cuartos de final. Sin embargo, terminaron en tercer lugar.

Esta posición se confirmó este jueves luego de que México le ganó a Puerto Rico por 3-1 y lo superó en puntaje. De esta forma, el combinado dirigido por Antonio Rizola tendrá como próximo rival a Colombia, que terminó en el segundo lugar del grupo B.

En ese grupo, el primer lugar quedó para República Dominicana, que sufrió en el último partido ante Canadá (Sub 23), pero le ganó 3-2. Con este resultado, superó a Colombia en el primer lugar y avanzó directamente a semifinales. Los colombianos deberán jugar cuartos de final junto a Venezuela, que pese a tener menos puntos que Canadá, ganó 2 partidos contra 1 de las canadienses y pasan a cuartos de final.

Resultados de la fase de grupos de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Fecha 1 (domingo 3 de agosto)

Grupo B: República Dominicana 3-0 Trinidad y Tobago (25-9, 25-15, 25-11).

Grupo B: Colombia 3-0 Canadá (25-16, 25-15, 25-22).

Grupo A: Perú 3-2 Cuba (16-25, 25-23, 22-25, 25-21, 15-11) .

. Grupo A: México 3-0 Costa Rica (25-13, 25-10, 25-17).

Fecha 2 (lunes 4 de agosto)

Grupo B: Colombia 3-0 Trinidad y Tobago (25-13, 25-18, 25-11).

Grupo A: Puerto Rico 3-0 Costa Rica (25-17, 25-16, 25-8).

Grupo B: República Dominicana 3-0 Venezuela (25-18, 25-10, 25-21).

Grupo A: Perú 3-1 México (21-25, 25-21, 25-23, 25-21).

Fecha 3 (martes 5 de agosto)

Grupo A: Perú 3-0 Costa Rica (25-14, 25-16, 25-13) .

. Grupo B: Canadá 2-3 Venezuela (12-25, 25-21, 25-23, 24-26, 15-9).

Grupo A: Cuba 2-3 Puerto Rico (25-27, 25-21, 21-25, 25-21, 15-12).

Grupo B: República Dominicana 3-1 Colombia (23-25, 25-20, 25-23, 25-16).

Fecha 4 (miércoles 6 de agosto)

Grupo B: Trinidad y Tobago 0-3 Canadá (25-13, 25-17, 25-13).

Grupo A: Perú 0-3 Puerto Rico (14-25, 23-25, 14-25) .

. Grupo B: Colombia 3-0 Venezuela (25-15, 25-23, 25-16).

Grupo A: México 3-1 Cuba (22-25, 25-18, 25-18, 28-26).

Fecha 5 (jueves 7 de agosto)

Grupo A: Cuba 3-0 Costa Rica (25-10, 25-13, 25-16).

Grupo B: Venezuela 3-0 Trinidad y Tobago (25-17, 25-16, 25-12).

Grupo B: República Dominicana 3-2 Canadá (25-19, 15-25, 25-14, 26-28, 15-10).

Grupo A: México 3-1 Puerto Rico (25-22, 25-20, 22-25, 30-28).

Tabla de posiciones del grupo A de la Copa Panamericana de Vóley 2025

# SELECCIONES PJ PG PP SETS PUNTOS 1 Puerto Rico (C) 4 3 1 10:5 14 2 México (C) 4 3 1 10:5 14 3 Perú (C) 4 3 1 9:6 12 4 Cuba 4 1 3 8:9 10 5 Costa Rica 4 0 4 0:12 0

Tabla de posiciones del grupo B de la Copa Panamericana de Vóley 2025

# SELECCIONES PJ PG PP SETS PUNTOS 1 República Dominicana (C) 4 4 0 12:3 17 2 Colombia (C) 4 3 1 10:3 16 3 Venezuela (C) 4 2 2 6:8 8 4 Canadá 4 1 3 7:9 9 5 Trinidad y Tobago 4 0 4 0:12 0

Los próximos partidos de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Viernes 8 de agosto

03:00 PM: Cuba vs. Trinidad y Tobago (partido M1 por el 7/10º puesto).

05:00 PM: Canadá vs. Costa Rica (partido M2 por el 7/10º puesto).

07:00 PM: México vs. Venezuela (cuartos de final 1).

09:00 PM: Perú vs. Colombia (cuartos de final 2).

Sábado 9 de agosto

03:00 PM: Perdedor Cuba-Trinidad y Tobago vs. Perdedor Canadá-Costa Rica (partido por el 9/10º puesto).

05:00 PM: Ganador Cuba-Trinidad y Tobago vs. Ganador Canadá-Costa Rica (partido por el 7/8º puesto).

07:00 PM: República Dominicana vs. Ganador cuartos de final 1 (semifinal 1).

09:00 PM: Puerto Rico vs. Ganador cuartos de final 2 (semifinal 2).

