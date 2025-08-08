EN VIVO Y GRATIS Perú vs. Colombia por cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025 Vía Youtube: Punto a punto

Perú se enfrenta a Colombia en el marco de los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025: ¡Se viene un partidazo!

La Selección Peruana enfrentará el día de hoy a Colombia en el marco de los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025. En un duelo crucial para los intereses nacionales de seguir logrando nuevos objetivos, las dirigidas por Antonio Rizola tendrán un complicado rival en el torneo que se disputa en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos de Colima, México.

Perú viene de descansar en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Panamericana de Vóley 2025. Previo a ello se dio una dura caída por 3-0 frente a Puerto Rico, lo cual generó cierto nivel de alerta en ‘Las Matadoras’. En cuanto a Colombia, las cafeteras ganaron sus cuatros partidos y quedaron en el primer lugar del Grupo B, con ello demostraron ser una de las candidatas al título.

Hora y dónde ver Perú vs. Colombia por la Copa Panamericana de Vóley 2025

El partido entre Perú vs. Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025 está programado para el día de hoy a las 19:00 hora local y en cuanto a la transmisión oficial, podrás disfrutar todas las incidencias del mismo a través de la señal por ‘Youtube’ de la Federación Mexicana de Voleibol. Además, gozarás del punto a punto por ‘Bolavip Perú’.