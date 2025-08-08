Es tendencia:
Copa Panamericana de Vóley

Qué pasa si Perú gana o pierde ante Colombia por la Copa Panamericana de Vóley 2025

La Selección Peruana empieza el camino al título en los cuartos de final ante Colombia. Mira el panorama para este partido.

Por Hugo Avalos

La Selección Peruana va con todo para seguir en la Copa Panamericana de Vóley.
La Selección Peruana va con todo para seguir en la Copa Panamericana de Vóley.

Empieza el camino para la Selección Peruana de Vóley Femenino, que sueña con el título de la Copa Panamericana de Vóley 2025. Este viernes 8 de agosto se enfrenta a Colombia por los cuartos de final que se disputan en Colima, México. Para las ‘Hijas del Sol’ ya no hay más margen de error si quieren lograr la gran hazaña de levantar la copa.

Perú, dirigida por Antonio Rizola, tuvo una buena fase de grupos, aunque no pudo cerrarlo por todo lo alto y sufrió una dura derrota ante Puerto Rico. Debido a esa caída, y al triunfo de México ante las boricuas en la última jornada, la ‘Bicolor’ terminó en el tercer lugar del grupo A.

Su rival es Colombia, que terminó en el segundo lugar del grupo B. Tal como las peruanas, terminaron con tres victorias y una derrota en la fase de grupos. Esa caída ante República Dominicana (líder y en semifinales) provocó que tenga que jugar este partido de cuartos de final.

¿Cómo terminó Perú? Tablas de posiciones finales de los grupos A y B de la Copa Panamericana de Vóley 2025

¿Cómo terminó Perú? Tablas de posiciones finales de los grupos A y B de la Copa Panamericana de Vóley 2025

¿Qué pasa si Perú le gana a Colombia por cuartos de final?

Si la Selección Peruana le gana a Colombia (no importa el resultado, puede ser 3-0, 3-1 o 3-2) clasificará automáticamente a las semifinales de la Copa Panamericana de Vóley 2025, que se disputa en Colima.

De ganar, las dirigidas por Rizola jugarán por semifinales este sábado 9 de agosto en horario a confirmar ante Puerto Rico. Es decir que podría haber una revancha rápida ante las puertorriqueñas en caso de un triunfo en estos cuartos de final.

Puerto Rico fue el único equipo que le ganó a Perú en grupos (NORCECA).

Puerto Rico fue el único equipo que le ganó a Perú en grupos (NORCECA).

¿Qué pasa si Perú pierde ante Colombia?

Si Perú pierde, quedará automáticamente eliminado y no podrá pelear por el título de la Copa Panamericana de Vóley 2025. Colombia pasaría a las semifinales para enfrentar a Puerto Rico este sábado.

En tanto, el otro duelo de semifinales sería entre el ganador de México vs. Venezuela (se juega luego de Perú vs. Colombia este viernes) y República Dominicana.

