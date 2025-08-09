Tras caer ante Colombia, la Selección Peruana hará su última aparición en la Copa Panamericana de Vóley 2025 cuando se enfrente a Venezuela por el quinto puesto.

Pese al esfuerzo, el combinado nacional no pudo dar el golpe y cayó por 3 sets corridos ante el elenco ‘cafetero’. Sin embargo, ahora su objetivo será cerrar su participación de la mejor manera posible.

Recordemos que, la ‘bicolor’ mostró un gran rendimiento en la fase de grupos, donde consiguió dejar en el camino a equipos como Cuba (3-0), México (3-1) y Costa Rica (3-0).

A qué hora juega Perú vs. Venezuela por la Copa Panamericana de Vóley

Peruanas y venezolanas se enfrentarán este domingo 10 de agosto, en las instalaciones del Auditorio Multifuncional de la Unidad Deportiva Morelos de la ciudad de Colima, México.

El duelo está programado para a las 14:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) arrancará una hora después, es decir, a las 15:30 horas. Por último, en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil iniciará a las 16:30 horas.

Perú enfrentará a Venezuela por el quinto puesto (FPV).

¿Dónde ver la Copa Panamericana de Vóley?

La Copa Panamericana de Vóley 2025 viene siendo transmitida por el canal de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol, que cuenta con los derechos exclusivos del torneo.

Cabe resaltar que, Bolavip Perú contará con todos los detalles del decisivo encuentro, así como también la previa, el minuto a minuto, las declaraciones de las protagonistas y mucho más.

