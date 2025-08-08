Es tendencia:
Copa Panamericana de Vóley

Perú vs. Colombia: día, hora y dónde ver en vivo por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

La 'Bicolor' disputa su partido de cuartos de la Copa Panamericana de Vóley. Enfrenta a la dura Colombia y aquí puedes ver los detalles.

Por Hugo Avalos

La Selección Peruana irá en busca del título de la Copa Panamericana de Vóley.
La Selección Peruana irá en busca del título de la Copa Panamericana de Vóley.

La Selección Peruana de Vóley Femenino va en busca del primer paso rumbo al título de la Copa Panamericana de Vóley 2025, que se disputa en Colima, México. Luego de pasar en el tercer lugar en la fase de grupos, se mide en cuartos de final ante la Selección Colombia. Conoce todos los detalles del duelo, a continuación.

Perú, dirigida por Antonio Rizola, tuvo una buena fase de grupos ganándole a Cuba, México y Costa Rica, pero un mal cierre ante Puerto Rico con derrota la condenó. A su vez, las mexicanas dieron la sorpresa ante las puertorriqueñas en la última fecha y provocó que la ‘Bicolor’ termine en el tercer lugar.

De esta forma, le toca enfrentarse a la dura Colombia, que terminó en el segundo lugar del grupo B de competencia. Las ‘Cafeteras’ también tuvieron tres victorias (ante Canadá, Trinidad y Tobago y Venezuela), pero perdieron ante República Dominicana en el duelo clave por el primer lugar.

Por lo tanto, se enfrentan dos rivales sudamericanos con mucha historia y que han tenido un buen desempeño en esta Copa Panamericana de Vóley 2025. Además, hay rostros conocidos del lado colombiano como Laura Grajales, por lo que habrá muchos condimentos para este enfrentamiento por un lugar en semifinales.

Día y horario para Perú vs. Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Tanto Perú como Colombia llegarán a estos cuartos de final con un día de descanso, ya que ambas selecciones no jugaron en la última fecha por tener libre. Por ende, llegan con las energías renovadas para encarar este duelo vibrante.

El partido Perú vs. Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025 se disputa este viernes 8 de agosto con horario a confirmar, aunque se especula con que sea a las 07:00 PM (hora Perú).

¿Dónde ver Perú vs. Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

Como pasa durante todo el torneo, la transmisión vía streaming corre por cuenta de la Federación Mexicana de Voleibol en su canal oficial de YouTube. Bolavip Perú te llevará las acciones punto a punto.

Resultados de la fase de grupos de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Fecha 1 (domingo 3 de agosto)

  • Grupo B: República Dominicana 3-0 Trinidad y Tobago (25-9, 25-15, 25-11).
  • Grupo B: Colombia 3-0 Canadá (25-16, 25-15, 25-22).
  • Grupo A: Perú 3-2 Cuba (16-25, 25-23, 22-25, 25-21, 15-11).
  • Grupo A: México 3-0 Costa Rica (25-13, 25-10, 25-17).

Fecha 2 (lunes 4 de agosto)

  • Grupo B: Colombia 3-0 Trinidad y Tobago (25-13, 25-18, 25-11).
  • Grupo A: Puerto Rico 3-0 Costa Rica (25-17, 25-16, 25-8).
  • Grupo B: República Dominicana 3-0 Venezuela (25-18, 25-10, 25-21).
  • Grupo A: Perú 3-1 México (21-25, 25-21, 25-23, 25-21).

Fecha 3 (martes 5 de agosto)

  • Grupo A: Perú 3-0 Costa Rica (25-14, 25-16, 25-13).
  • Grupo B: Canadá 2-3 Venezuela (12-25, 25-21, 25-23, 24-26, 15-9).
  • Grupo A: Cuba 2-3 Puerto Rico (25-27, 25-21, 21-25, 25-21, 15-12).
  • Grupo B: República Dominicana 3-1 Colombia (23-25, 25-20, 25-23, 25-16).
Fecha 4 (miércoles 6 de agosto)

  • Grupo B: Trinidad y Tobago 0-3 Canadá (25-13, 25-17, 25-13).
  • Grupo A: Perú 0-3 Puerto Rico (14-25, 23-25, 14-25).
  • Grupo B: Colombia 3-0 Venezuela (25-15, 25-23, 25-16).
  • Grupo A: México 3-1 Cuba (22-25, 25-18, 25-18, 28-26).

Fecha 5 (jueves 7 de agosto)

  • Grupo A: Cuba 3-0 Costa Rica (25-10, 25-13, 25-16).
  • Grupo B: Venezuela 3-0 Trinidad y Tobago (25-17, 25-16, 25-12).
  • Grupo B: República Dominicana 3-2 Canadá (25-19, 15-25, 25-14, 26-28, 15-10).
  • Grupo A: México 3-1 Puerto Rico (25-22, 25-20, 22-25, 30-28).

Tablas de posiciones de la fase de grupos de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Grupo A

#SELECCIONESPJPGPPSETSPUNTOS
1Puerto Rico (C)43110:514
2México (C)43110:514
3Perú (C)4319:612
4Cuba4138:910
5Costa Rica4040:120
Grupo B

#SELECCIONESPJPGPPSETSPUNTOS
1República Dominicana (C)44012:317
2Colombia (C)43110:316
3Venezuela (C)4226:88
4Canadá4137:99
5Trinidad y Tobago4040:120
