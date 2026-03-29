¿Cuándo vuelve a jugar Universitario ante San Martín por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

La Liga Peruana de Vóley se mantiene en su recta final en busca de los dos oponentes que pelearán por un nuevo título esta temporada 2025-26. En este caso, Universitario de Deportes y la USMP están buscando un boleto a esa gran definición.

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El primer partido en esta serie se vio parejo por varios tramos, no obstante algo que caracterizó a las ‘santas’ fue su reacción a la hora de sacar ventaja. Esto les permitió ser mejores en el campo y así conseguir sacar ventaja en esta serie esperando volver a jugar una final de este certamen nacional.

¿Cuándo vuelven a jugar Universitario vs. San Martín?

El segundo encuentro entre Universitario y la San Martín se llevará a cabo la próxima semana. La programación está para el día sábado 4 de abril desde las 19:00 horas de Perú en el Polideportivo de Villa El Salvador. Pudiendo ser el juego definitivo entre estas dos escuadras.

Este juego podría ser el definitivo si es que la San Martín consigue llevarse un nuevo triunfo. Hay que precisar que esta llave es al mejor de 3, con lo cual con 2 victorias deja a una de las escuadras en la final. Así que en este caso, si es que se repite el resultado Universitario tendrá que jugar por el tercer lugar.

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No obstante, si es que las ‘Pumas’ logra ganar el próximo juego, entonces se tendrá que definir todo en un partido extra. Este definitivo duelo se estaría desarrollando el día miércoles 8 de abril. Todavía no hay una hora confirmada debido a que habrá que ver si hay 2 o solo un juego ese día.

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