Universitario 0-1 USMP EN VIVO y GRATIS por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley: Punto a punto

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto entre Universitario vs. San Martín por la Liga Peruana de Vóley.

El cuadro de Universitario de Deportes venció a Regatas Lima en los cuartos de final, la serie acabó 2-1 a favor de las 'Pumas'.

Por la Liga Peruana de Vóley se enfrentan Universitario de Deportes frente a la San Martín. Encuentro válida por la primera semifinal entre estos dos cuadros, este duelo se llevará a cabo este domingo 29 de marzo desde las 17:00 horas en el Polideportivo de Villa El Salvador.

El cuadro de Universitario no tuvo nada fácil llegar hasta esta instancia. Esto debido a que tuvo que enfrentar a un siempre difícil Regatas Lima. En este caso el cuadro ‘crema’ ganó el primer partido por 3-1, pero las de Chorrillos empataron la serie con un 3-2 y se tuvo que definir en un partido extra. Acá el conjunto de Ate venció por 3-1 nuevamente.

En el caso de la San Martín llegan mucho más descansadas pues definieron su pase a semifinales en solo 2 juegos. Ambos duelos contra Circolo Sportivo Italiano culminaron con el mismo resultado, un contundente 3-1 que les permitió llegar a estas instancias.

Como es de costumbre, este encuentro será televisado por Latina en señal abierta. Mientras tanto, vía Facebook se podrá seguir en la cuenta de La Liga Peruana de Vóley. No obstante, el minuto a minuto será seguido gratis para todos desde Bolavip Perú.