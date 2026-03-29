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Liga Peruana de Vóley

Universitario 0-1 USMP EN VIVO y GRATIS por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley: Punto a punto

Universitario de Deportes se enfrenta a la USMP por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley en el Polideportivo de Villa El Salvador.

¡Arrancó el segundo set!

Ya se juega el segundo set entre la San Martín y Universitario.

¡Punto para San Martín!

El primer set se lo lleva San Martín por 25 a 21 ante Universitario.

Set 1: Universitario 20-19 San Martín

Final de infarto en este primer set entre la San Martín y Universitario.

Set 1: Universitario 15-17 San Martín

Tiempo de descanso, Universitario perdió el rumbo y la San Martín sacó una ligera ventaja.

Set 1: Universitario 13-13 San Martín

Tremendo partido entre la USMP y Universitario, nadie se da un respiro.

Set 1: Universitario 8-8 San Martín

Peleado partido en Villa El Salvador, se mantiene parejo el marcador en el primer set.

Set 1: Universitario 4-4 San Martín

La San Martín logra empatar el partido ante Universitario en su primer set.

¡Arrancó el partido!

Ya juegan Universitario vs. San Martín por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley.

¡Así van los equipos esta temporada!

Así les ha ido a Universitario y San Martín esta temporada 2026.

¡Los equipos comienzan el calentamiento!

Universitario y San Martín vienen calentando para el inicio del partido.

¿Cómo llegó la San Martín a las semifinales?

El cuadro de San Martín venció a Circolo Sportivo Italiano en los cuartos de final por 2-0.

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¿Cómo llegó Universitario a las semifinales?

El cuadro de Universitario de Deportes venció a Regatas Lima en los cuartos de final, la serie acabó 2-1 a favor de las 'Pumas'.

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¡Día de partido!

Se viene un partidazo entre Universitario y San Martín.

Imagen

¡Bienvenidos al Universitario vs. San Martín!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto entre Universitario vs. San Martín por la Liga Peruana de Vóley.

Universitario de Deportes.
© Liga Peruana de VóleyUniversitario de Deportes.

Por la Liga Peruana de Vóley se enfrentan Universitario de Deportes frente a la San Martín. Encuentro válida por la primera semifinal entre estos dos cuadros, este duelo se llevará a cabo este domingo 29 de marzo desde las 17:00 horas en el Polideportivo de Villa El Salvador.

El cuadro de Universitario no tuvo nada fácil llegar hasta esta instancia. Esto debido a que tuvo que enfrentar a un siempre difícil Regatas Lima. En este caso el cuadro ‘crema’ ganó el primer partido por 3-1, pero las de Chorrillos empataron la serie con un 3-2 y se tuvo que definir en un partido extra. Acá el conjunto de Ate venció por 3-1 nuevamente.

En el caso de la San Martín llegan mucho más descansadas pues definieron su pase a semifinales en solo 2 juegos. Ambos duelos contra Circolo Sportivo Italiano culminaron con el mismo resultado, un contundente 3-1 que les permitió llegar a estas instancias.

Como es de costumbre, este encuentro será televisado por Latina en señal abierta. Mientras tanto, vía Facebook se podrá seguir en la cuenta de La Liga Peruana de Vóley. No obstante, el minuto a minuto será seguido gratis para todos desde Bolavip Perú.

Bruno Castro
Bruno Castro
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