Italia se coronó campeón del Mundial de Vóley Filipinas 2025 y así quedó el ranking FIVB

En una emocionante e inolvidable final que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos en Filipinas, la selección italiana de voleibol masculino ha logrado una hazaña histórica al coronarse bicampeona mundial. Con una actuación dominante, superaron a su formidable homóloga búlgara con un marcador final de 3-1, con parciales de 25-21, 25-17, 17-25 y 25-10.

Italia está en una racha de campeonatos mundiales

Esta victoria no solo les otorga el codiciado título, sino que también marca su quinto campeonato mundial, consolidando su estatus como una de las potencias dominantes y una fuerza a tener en cuenta en el voleibol masculino global. La resiliencia y el espíritu de equipo de Italia fueron evidentes a lo largo de todo el encuentro, especialmente tras ceder el tercer set, regresando con una contundencia arrolladora en el cuarto para sellar su triunfo.

El Mundial de Vóley Filipinas 2025 será recordado no solo por la coronación de Italia, sino también por ser un torneo lleno de sorpresas inesperadas y partidos de altísima intensidad que deleitaron a los espectadores. La lucha por la medalla de bronce fue igualmente apasionante, con Polonia asegurando el tercer puesto tras una reñida victoria sobre la República Checa, demostrando la profundidad y el talento presentes en el voleibol mundial. Acá te dejamos el ranking completo, de cómo va cada combinado patrio, en este hermoso deportes.

Italia en la élite del vóley mundial. (Foto: volleyballworld.comvolleyballworld.com).

Selección Peruana tiene una nueva posición

Más allá de los resultados del podio y las medallas, el impacto del Mundial de Vóley Filipinas 2025 se extendió a la clasificación mundial de la FIVB, generando movimientos significativos que reflejan el desempeño de las naciones participantes. En este contexto de reconfiguración global, la selección de Perú ha sido una de las gratas sorpresas. Su destacada participación en eventos previos, como la prestigiosa Copa Panamericana 2025, sentó las bases para un notable ascenso en el ranking.

Aunque la Selección Peruana de voleibol masculino no logró alcanzar los primeros puestos en este Mundial, su progreso constante y los resultados obtenidos a lo largo del último período competitivo han sido más que suficientes para catapultarlos a nuevas alturas en la clasificación. Con orgullo, Perú ha escalado posiciones hasta alcanzar el puesto 90 del ranking mundial de la FIVB.

Este avance es un impulso considerable y una inyección de moral para el voleibol peruano, que sigue esforzándose con dedicación y compromiso por recuperar el protagonismo y el respeto en el ámbito internacional. Este logro resalta el arduo trabajo de los atletas, el cuerpo técnico y la federación, marcando un paso firme hacia un futuro prometedor para el deporte en el país.