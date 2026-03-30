Jugadora de San Martín confesó que jugó lesionada en triunfo ante Universitario: “Desgarro de 4 milímetros”

El último fin de semana se disputaron los partidos de ida de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026, dejando más de una sorpresa. Una de ellas se dio en el duelo entre Universitario de Deportes y la Universidad San Martín, donde las ‘santas’ se impusieron con un contundente 3-0.

Publicidad

Este resultado tomó por sorpresa, ya que las ‘Pumas’ llegaban tras eliminar al múltiple campeón Regatas Lima y suelen hacerse fuertes con el respaldo de su hinchada. Sin embargo, el equipo dirigido por Guilherme Schmitz supo leer el partido y resolvió el duelo sin mayores complicaciones.

Una de las jugadoras más destacadas del encuentro fue Fernanda Tomé, quien sumó 14 puntos (13 de ataque y 1 de bloqueo). Tras el partido, señaló que continuarán estudiando al equipo dirigido por Francisco Hervás con la mira puesta en alcanzar una nueva final del campeonato nacional.

Fernanda Tomé jugó lesionada ante Universitario

Durante la charla con Latina, la voleibolista brasileña contó que arrastra una lesión y que han sido días difíciles, pero aseguró que si estará disponible para los próximos partidos con la San Martín, con el objetivo de pelear por el título.

Publicidad

“Una semana difícil (por el dolor en una de sus manos) después del partido contra Circolo. Fue un desgarro de 4 milímetros y ahí lo estamos manejando. Hay mucho dolor y trabajo con los ‘fisios’ para entrenar lo mínimo y jugar. Es una lesión que se recupera en 30 días y la verdad que yo quiero estar en los partidos”, reveló.

Asimismo, agregó lo siguiente: “Para las extranjeras es complicado estar lejos. Mi madre está preocupada porque sabe de mi lesión. Ahora falta poco (para la final) y no quiero quedarme fuera nunca”.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar San Martín ante Universitario?

El segundo duelo entre Universitario de Deportes y la Universidad San Martín se disputará el sábado 4 de abril desde las 19:00 horas de Perú en las instalaciones del Polideportivo de Villa El Salvador, y podría definir la serie entre ambos equipos.

DATOS CLAVES: