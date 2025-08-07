Por qué no juega hoy la Selección Peruana en la Copa Panamericana de Vóley 2025

La Selección Peruana inició con el pie derecho su participación en la Copa Panamericana de Vóley 2025, consiguiendo tres victorias de manera consecutiva ante equipos como Cuba, México, y Costa Rica.

Publicidad

Publicidad

Pese a que la ‘bicolor’ sufrió una dura derrota frente a Puerto Rico en la cuarta jornada de fase de grupos, logró hacerse de un cupo en los cuartos de final. Su rival aún está por definirse.

Sin embargo, muchos se han preguntado por qué nuestras representantes nacionales no tendrán actividad el día de hoy. Y es que de acuerdo a la programación, les toca descansar, tal y como lo hicieron el resto de equipos días previos.

Publicidad

Publicidad

Tabla de posiciones de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Grupo A PJ PG PP Puntos Puerto Rico 3 3 0 13 Perú 4 3 1 12 México 3 2 1 10 Cuba 3 0 3 5 Costa Rica 3 0 3 0

Grupo B PJ PG PP Puntos Colombia 4 3 1 16 República Dominicana 3 3 0 14 Canadá 3 1 2 7 Venezuela 2 1 2 3 Trinidad y Tobago 3 0 3 0

Perú clasificó a cuartos de final

Ya habiendo finalizado su participación en la primera etapa de la competencia, el equipo de Antonio Rizola deberá aguardar hasta el cierre de dicha instancia para poder conocer su posición final en la tabla.

Publicidad

Publicidad

En caso finalice segundo o tercero, podría medir fuerzas ante rivales como Colombia, Venezuela o Canadá. No obstante, todo se definirá al término de la quinta fecha.

ver también Por qué no juega Kiara Montes con la Selección Peruana en la Copa Panamericana de Vóley 2025