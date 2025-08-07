Es tendencia:
Por qué no juega hoy la Selección Peruana en la Copa Panamericana de Vóley 2025

La 'bicolor' no tendrá actividad en la última fecha de la fase de grupos. Conoce el motivo en la siguiente nota.

Por Nicole Cueva

Perú no juega la 5ta fecha de la Copa Panamericana de Vóley 2025.
Perú no juega la 5ta fecha de la Copa Panamericana de Vóley 2025.

La Selección Peruana inició con el pie derecho su participación en la Copa Panamericana de Vóley 2025, consiguiendo tres victorias de manera consecutiva ante equipos como Cuba, México, y Costa Rica.

Pese a que la ‘bicolor’ sufrió una dura derrota frente a Puerto Rico en la cuarta jornada de fase de grupos, logró hacerse de un cupo en los cuartos de final. Su rival aún está por definirse.

Puede ser una imagen de 6 personas, personas jugando al voleibol y texto

Sin embargo, muchos se han preguntado por qué nuestras representantes nacionales no tendrán actividad el día de hoy. Y es que de acuerdo a la programación, les toca descansar, tal y como lo hicieron el resto de equipos días previos.

Tabla de posiciones de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Grupo APJPGPPPuntos
Puerto Rico33013
Perú43112
México32110
Cuba3035
Costa Rica3030
Grupo BPJPGPPPuntos
Colombia43116
República Dominicana33014
Canadá3127
Venezuela2123
Trinidad y Tobago3030

Perú clasificó a cuartos de final

Ya habiendo finalizado su participación en la primera etapa de la competencia, el equipo de Antonio Rizola deberá aguardar hasta el cierre de dicha instancia para poder conocer su posición final en la tabla.

En caso finalice segundo o tercero, podría medir fuerzas ante rivales como Colombia, Venezuela o Canadá. No obstante, todo se definirá al término de la quinta fecha.

nicole cueva
Nicole Cueva
