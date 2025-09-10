La postura del Real Madrid frente al Balón de Oro, luego de la polémica en 2024 con Vinícius

Real Madrid sigue afectado por lo que fue la definición del Balón de Oro 2024. Resulta que estaba todo dado para que lo recibiera Vinícius Júnior (de hecho, esa era la filtración que habían hecho desde la organización a cargo de France Football y de la UEFA), pero repentinamente, el día de la ceremonia, llegó a la Casa Blanca que quien se llevaría el premio sería Rodri Hernández.

Tal noticia, incluso, arribó a la Península Ibérica cuando la delegación del equipo merengue estaba reunida en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, para desde allí ir en conjunto hacia el aeropuerto de Barajas y emprender el viaje hacia la ciudad de París, en donde anualmente se desarrolla tal evento, más precisamente, en el Teatro du Chatelet, ubicado en el corazón de la capital francesa.

La orden de Florentino Pérez fue clara: no viaja nadie. El Real Madrid, en modo de protesta, se inclinó por brillar por su ausencia, por lo que Carlo Ancelotti, ganador al galardón como mejor entrenador de la temporada 2023/2024, no estuvo para recibir la distinción, y tampoco estuvieron los jugadores que estaban incluidos en la nómina para el premio mayor como Dani Carvajal, Jude Bellingham, Federico Valverde y, por supuesto, Vinícius.

Pero, como dice el refrán, el tiempo cura las heridas. No obstante, para el Real Madrid parece que todavía no fueron suficientes los 12 meses que pasaron de aquel disgusto. Es por eso que, conforme al diario Marca, no acataron a los intentos de acercamiento por parte de France Football y la UEFA, en pos de convencerles y que el Merengue diga presente en la próxima fiesta del Balón de Oro que está pautada para el 22 de septiembre.

De hecho, una delegación de la revista francesa y de la entidad que regula el fútbol en el Viejo Continente se presentó en Madrid para limar asperezas con las autoridades del club español, pero no consiguieron el objetivo, pues aún no comprenden qué criterios aplicó el jurado para otorgarle la estatuilla al mediocampista del Manchester City en lugar del brasileño y por qué motivo se filtró a último momento un resultado diferente al que parecía que estaba impuesto.

A Carlo Ancelotti nunca le hicieron llegar su premio

Como parte de lo que fue aquel desencuentro entre France Football, la UEFA y el Real Madrid, los organizadores del Balón de Oro nunca le hicieron llegar el premio a Mejor Entrenador de la Temporada 2023/2024 a Carlo Ancelotti. El medio citado anteriormente apunta que el italiano tiene todavía el hueco hecho en su vitrina con la esperanza que algún día se lo envíen.

