Pudo cambiar todo: el intercambio por Julián Alvarez que Manchester City rechazó desde Liverpool

Julián Alvarez se encuentra de vuelta en la capital española para intentar recomponer la situación del Atlético de Madrid. Todo ello mientras su nombre sigue siendo producto de noticias en Inglaterra. Revelan cómo Liverpool intentó mantener al futbolista en una Premier League donde incluso no tuvieron problemas en ofrecerle al Manchester City de Pep Guardiola un intercambio titánico. Todo se dio en la antesala de la llegada de la oferta de Diego Pablo Simeone y los colchoneros.

The Telegraph afirma que el Liverpool propuso el Manchester City intercambio entre el colombiano Luis Díaz y Julián Alvarez. Se trataba de una operación donde el equipo de Pep Guardiola hubiera podido solucionar sus problemas en el extremo izquierdo y en donde Liverpool se habría garantizado un futbolista de primer nivel ante la baja eficacia en cuanto a goles se refiere del uruguayo Darwin Núñez. Los skyblues se negaron por todo lo alto a la operación.

El principal motivo pasa por entender que Manchester City no quería reforzar a un rival directo por la Premier. No tenían ni la más mínima intención de ver a Julián Alvarez ser un oponente en cada fin de semana de competición por la mejor liga del planeta. Tras ello apareció la propuesta de Atlético de Madrid y un operativo seducción en el club de Diego Pablo Simeone y que daría sus frutos al final del verano. La Araña, revelan, siempre ha gustado en toda la clase alta del Reino Unido.

A todo esto hay que sumarle por supuesto el deseo del futbolista por cambiar de aires. El propio Julián ha sido tajante alrededor del estilo de vida que tiene en Madrid a diferencia de lo que se encontraba por Inglaterra. Las diferencias en cuanto a situación climatológica se refieren e igualmente alrededor del idioma fueron vitales para intentar buscar una salida de un equipo donde jamás fue titular indiscutido para Guardiola. Puede que en Liverpool la película fuera distinta tras la salida de Luis Díaz, pero Alvarez jamás vio con buenos ojos marcharse a Anfield ni tampoco su club de reforzar un rival directo.

Liverpool quería cambiar a Luis Díaz por Julián Alvarez: GETTY

Tras esto el final lo conocemos todos. Julián Alvarez vive su segunda temporada en un Atlético de Madrid donde ha firmado un total de 30 goles en 60 partidos y 8 asistencias. Todavía no llegan títulos oficiales e incluso Luis Díaz ya dejó Liverpool para unirse a un Bayern Múnich con el que ya tocó la Supercopa de Alemania semanas atrás. La Premier de Inglaterra pretendía retener al futbolista que a sus 25 años es la bandera de todo el proyecto futbolístico de Diego Pablo Simeone.

