El sorprendente resultado final del Atlético de Madrid la última vez que inició tan mal la temporada

Atlético de Madrid medita. Firmó el peor arranque desde que Diego Pablo Simeone es entrenador del conjunto colchonero. También el más bajo desde hace prácticamente 15 temporadas y todo ello después de dos mercados de fichajes de verano donde se invirtieron cerca de 300 millones de euros. Eso sí y pese a lo que podría pensarse, la realidad es que la última vez que el equipo del norte de la capital de España arrancó de esta forma acabó celebrando por todo lo alto. Se sueña en el Metropolitano.

Y es que en agosto del 2011, Gregorio Manzano empezaba con 1 de 6 en LaLiga en Atlético de Madrid. 0-0 con Osasuna, 0-1 con Mallorca y en diciembre, sustituido por un tal Diego Pablo Simeone. El resultado final fue tajante y saldado con una victoria en la final de la Europa League frente al Athletic Club de Bilbao por Budapest con un doblete de Radamel Falcao García y otro tanto más de Diego Ribas. Fue la primera gran alegría que el Cholo le dio a una afición qué desde entonces y bajo su mando, nunca arrancó de manera tan pobre.

Los colchoneros vienen de empatar frente al recién ascendido Elche en un estadio Metropolitano donde los silbidos al final del choque ejemplifican a la perfección la exigencia que se ha formado alrededor de la figura del Cholo. Durante la primera jornada del certamen cayeron frente al Espanyol de Barcelona en una remontada donde ni siquiera el gol inicial de Julián Alvarez permitió conseguir la primera victoria de la temporada. La última vez que se dio un escenario similar, la plaza de Neptuno en Madrid terminó festejando por todo lo alto.

“Tenemos un punto. Tenemos dos partidos en los que me agarro de que el equipo va mejorando. Tenemos gente joven y tenemos que hacer que vaya creciendo. Creo que del partido del Espanyol a hoy hubo mejoría. Está claro que el resultado que es lo que nos importa a todos no está. Tenemos que tener paciencia y seguir buscando los caminos del partido de hoy. Cuando aparezca la contundencia vamos a sacar más puntos”, reflexionaba el argentino después del encuentro frente al Elche y donde sus dirigidos fueron más que cuestionados.

Desde 2011 con Manzano (izquierda), que Atlético de Madrid no empezaba así: GETTY

Atlético de Madrid intentará conseguir la primera alegría de la temporada antes del parón de selecciones. Este día sábado frente al Deportivo Alavés de Vitoria a partir de las 17:00 h local se buscará agarrar el triunfo. Si lo consigue evita el peor inicio de curso de los colchoneros en prácticamente tres décadas. En caso de levantar su nivel y rendimiento, seguiría el mismo camino que allá por el año 2011 terminó con la penúltima gran alegría a nivel continental que han tenido la entidad. Nadie fichó más que Simeone en España y la obligación por ende, es cada vez más grande. Alex Baena, David Hancko, Johnny Cardoso, Raspadori, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Marc Pubill, Juan Musso y Clement Lenglet llegaron este verano.

Sorteo de la Champions con cambios

A lo largo de las próximas horas la UEFA sorteará una nueva edición de su fase de liguilla de la Copa de Europa. Atlético de Madrid espera en el bombo dos. También por un certamen que es la única gran competición que todavía Diego Pablo Simeone no lleva a las vitrinas de la entidad. Ojo que hay algunos cambios de normativa vitales para entender lo que viene por delante hasta el mes de febrero.

Y es que a diferencia de la última temporada, UEFA ha decidido que finalmente los primeros 8 clasificados de la fase de liguilla puedan terminar siempre sus compromisos como local durante las jornadas de eliminación directa. El año pasado Barcelona sufrió de manera contundente la no aplicación de esta normativa. Tengamos en cuenta como tuvo que terminar durante tanto los cuartos de final como semifinales lejos de casa. A partir de este momento y más que nunca, cada punto y gol cuenta. Se viene el inicio de una nueva edición de la Champions League.

