Tras vender a Luis Díaz y gastar casi 500 millones de euros en fichajes, Liverpool vive su peor racha en 70 años

Jornada maldita para tanto Liverpool como Luis Díaz en la Champions League. El conjunto británico cayó goleado en casa frente al PSV de Países Bajos mientras Bayern Múnich lamentó la ausencia del colombiano en su derrota frente al Arsenal de Mikel Arteta en Londres. Si ponemos la mirada únicamente en Anfield, encontramos que tras la salida del extremo izquierdo y de un gasto en fichajes que rozaba los 500 millones de euros, los vigentes campeones de la Premier League se encuentran en este momento ante su peor racha en casi 70 años.

1-4 venció PSV en Anfield. Hablamos ya de una de las derrotas más contundentes de Liverpool en cuanto a la Champions se refiere y como local. También de la tercera de manera consecutiva si tenemos en cuenta los compromisos frente a tanto Manchester City como Nottingham Forest. Hay que devolverse 72 años en el tiempo para encontrar tres pasos en falso consecutivos por 3 goles de diferencia. Hay aroma de crisis alrededor de todo el gigante británico.

Y es que en este momento ya hablamos de 9 derrotas a lo largo de los últimos 12 partidos del Liverpool entre todas las competiciones. Un pronóstico en cuanto a la temporada se refiere absolutamente inesperado teniendo en cuenta el gran rendimiento de los dirigidos por Arne Slot en la última temporada. Mucho más después de una ventana de incorporaciones donde tras la salida de Luis Díaz rumbo al Bayern Múnich se pudieron invertir casi 500 millones de euros en caras nuevas. Muchas de ellas eran codiciadas por toda Europa y apenas han podido revalidar el precio pagado por sus servicios.

Alexander Isak por 150 millones de euros, Florian Wirtz por 125 millones, Jeremie Frimpong desde Leverkusen por 40 millones y otros 46 millones por el ex defensor de Bournemouth Milos Kerkez aparecen en los gatos del club en verano. No son los únicos, pues aparecen otros como Armin Pecsi desde Puskas AFC por 1.7millones, Hugo Ekitike desde Frankfurt por 94 millones y Giovani Leoni por 31 millones desde Parma. Luis Díaz se fue del club por cerca de 70, y si bien todos entendían que era la solución ideal para todas las partes, ni mucho menos por Anfield parecen haber salido beneficiados.

Arne Slot, más que señalado en los primeros meses de Liverpool sin Luis Díaz: GETTY

En este momento el colombiano es líder de la Bundesliga alemana y apenas perdió su primer partido en las últimas horas. Todo mientras en Liverpool se vive una crisis con pocos precedentes a corto plazo. Si hablamos de la defensa del título de la Premier League, lo cierto es que los reds han quedado absolutamente relegados teniendo en cuenta los apenas 18 puntos que han sumado de 36 posibles y que les dejan en la casilla número 12 del certamen. Por Champions la película no es distinta y habla de un gigante en horas bajas que en este momento en cuanto al torneo internacional se refiere ocupa el lugar número 13 de la tabla general.

¿Qué pasa con Arne Slot tras últimos resultados del Liverpool?

Es seguramente la pregunta del año por Liverpool ahora mismo. El entrenador neerlandés pasó de consolidar un proyecto absolutamente capacitado para pelear en todos los frentes a uno que apenas puede hacer frente a rivales de cualquier índole. De momento por la prensa británica no se habla ni mucho menos de decisiones dramáticas, pero sí de una preocupación a nivel general que exigirá remontar en cuanto a la tabla general de la Premier League se refiere. Fin de año será el momento de análisis a gran escala.

“Quiero ser positivo sobre la reacción de los jugadores después de ir perdiendo 1-0 porque hasta el descanso jugamos un buen partido. La única manera de avanzar es seguir adelante. Tenemos que afrontar nuestra situación y luchar con todas nuestras fuerzas”, palabras del entrenador del Liverpool sobre una seguidilla de resultados absolutamente inesperada meses atrás. La crisis se toma Anfield Road y coincide con la salida de Luis Díaz rumbo al Bayern. Datos claves

