El Balón de Oro de Ousmane Dembélé terminó siendo una alegría para todo el vestuario del PSG. El jugador francés ya ha estado en varios eventos junto a sus compañeros con este premio, y ahora una reacción de William Pacho conmueve a todos.

El PSG compartió en sus redes sociales un video de cómo Ousmane Dembélé llegó al vestuario del PSG con el Balón de Oro. El jugador fue muy bien recibido por sus compañeros, pero el que más emociones había causado en redes fue William Pacho.

El ecuatoriano se mostró muy emocionado por ver a su compañero con este premio y su felicidad sincera fue aplaudida por los aficionados. Para muchos, fue una injusticia que Pacho ni siquiera esté entre los 30 nominados a ganar el Balón de Oro 2025.

El central tuvo una espectacular temporada que ayudó a PSG a ganar la primera Champions League de su historia, y su trabajo como el de todo el equipo terminó interviniendo en que Dembélé se convierta en el máximo candidato a ganar el Balón de Oro.

En esta nueva temporada, tanto el PSG como Pacho y Dembélé tienen la obligación de demostrar que lo de la temporada anterior no fue un hecho aislado y pueden volver a competir por los torneos que lograron ganar en la temporada anterior.

¿Hasta cuándo tiene contrato William Pacho con el PSG?

En esta temporada, William Pacho lleva 5 partidos con el PSG, el ecuatoriano también ha rotado tras una gran temporada de muchos partidos. El central ecuatoriano lleva más de 300 minutos en cancha y sigue siendo regular y figura en defensa.

¿Cuánto cuesta el pase de William Pacho?

Actualmente, el pase de William Pacho está valorado en 65 millones. El central ecuatoriano es uno de los centrales más caros y mejor valorados de toda Europa. Ya hace varios mercados estuvo interesando a equipos como Real Madrid, Arsenal, Manchester City, y otros.

