La Ligue 1 de Francia tuvo la primera derrota de Paris Saint-Germain el pasado domingo a manos del Stade Rennais. Si bien Lionel Messi tuvo una aceptable actuación, lo cierto es que todavía no logra conectar del todo con el equipo. Respecto a esto, sorprendieron unas declaraciones de un futbolista con presente en la liga.

Adil Rami ha sabido enfrentar a Messi en varias ocasiones. Lo hizo cuando él estaba en LaLiga de España jugando para Sevilla y Valencia. Así que tuvo que sufrir al argentino en sus mejores años en Barcelona. "Ciertamente, nunca le gané, pero hubo empates (3), y tengo 4 o 5 camisetas de él. Lo peor es que con el Sevilla íbamos ganando 2-1 en casa al Barça el 3 de octubre de 2015 y me lesioné. Dios mío, doce partidos... Era demasiado fuerte", comentó en una entrevista para el sitio web de la Ligue 1.

Pero, a pesar de ello, en comparación al jugador que fue, para Rami, Messi ahora tiene otro rol como jugador. "En aquel momento, él siempre se quedaba a mis espaldas, en posición de fuera de juego, luego retrocedía lentamente, bajaba a la línea media, arrancaba de nuevo y conectaba con Pedro. Era increíble. Ahora es más un pasador, por lo que es más fácil para los defensores, podemos esperar eso. No creo que sea capaz de hacer aquellos 'slalons' todavía", consideró.

El defensor central de 35 años, ahora, juega para Troyes de la Ligue 1, por lo que deberá enfrentar pronto a PSG. Y hay un jugador que admira de este equipo, Kylian Mbappé, de quien piensa puede sacar mucho provecho si logra conectarse con el propio Messi.

"Como soy un gran admirador de Kylian Mbappé y espero profundamente que tenga un Balón de Oro, estoy feliz de que se haya quedado en el PSG. No por mí, porque no me gustan los jugadores como él que alcanzan su velocidad máxima en segundos, sino porque Lionel Messi le va a poner el balón en el momento adecuado. Honestamente, si Kylian se entiende con Messi, dolerá mucho enfrentarse a ellos", opinó.