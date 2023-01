Luego del triunfo de Real Madrid por penales ante Valencia, la segunda semifinal de la Supercopa de España tuvo como equipos protagonistas a Barcelona y Real Betis. El equipo de Xavi Hernández, líder de LaLiga, enfrentó al vigente campeón de la Copa del Rey y uno de los equipos revelación del último año, los dirigidos por Manuel Pellegrini en un duelo que, como la primera semifinal, se definió en los penales.

Barcelona se clasificó a la gran final de la Supercopa de España. Luego del 2-2 en los 120 minutos, donde estuvo dos veces en ventaja, finalmente prevaleció en los penales gracias a dos atajadas de Marc-André Ter Stegen para superar a Betis por 4-2. De esta manera, enfrentará a Real Madrid en la definición del próximo domingo en Arabia Saudita.

Los primeros minutos mostraron a un Barcelona protagonista, con buen movimiento de balón y dominio de campo. Así fue como al minuto 23 abrió el marcador con un gran gol de Pedri rompiendo por el medio tras un pase de Raphinha. Sin embargo, la función del offside semiautomático se activó y cobró una milimétrica posición adelantada del brasileño.

El gol sembró cierta polémica por la posición de Raphinha. Pero lo bueno es que Barcelona siguió siendo incisivo y tuvo recompensa en la parte final de los primeros 45 minutos. Ousmane Dembélé, de gran partido gracias a su velocidad y gambetas, encontró a Lewandowski en el área, quien, en segunda instancia, pudo convertir el 1-0.

Betis pudo reaccionar en los minutos finales con una doble acción entre Rodri y Luiz Henrique, que tuvo una doble parada de Ter Stegen. Fue una de las pocas acciones de peligro certera que tuvieron los de Pellegrini. Anteriormente, un par de cabezazos del argentino Germán Pezzella complicaron a Ter Stegen.

Para la segunda parte, el partido decayó en velocidad y hasta en situaciones de peligro. El Barça avisó en el comienzo con una jugada en la que Lewandowski no pudo llegar al balón para empujarlo a gol. Pero, luego, no hubo mayor peligro. Hasta que al minuto 77, una buena acción de Luiz Henrique lo encontró a Fekir en el área, quien definió antes de la presión de Araújo, para liquidar y poner el 1-1. Betis se encontraba con el gol en un momento en donde casi no pasaba mucho.

Luego de este tanto, Barcelona tuvo una rápida reacción donde Lewandowski convirtió el 2-1, pero la jugada fue anulada por un offside previo de Ferran Torres, quien ingresó bastante bien. En la última de partido, Ansu Fati tuvo el gol, pero el chileno Claudio Bravo salvó la pelota para sostener el 1-1 definitivo en los 90 minutos. Así, todo se fue a la prórroga.

Y en el tiempo extra hubo más emociones. De una pelota aérea, Ansu Fati la agarró de aire y cruzó el remate para vencer a Bravo y poner el 2-1. El joven futbolista de Barcelona, nuevamente, convirtiendo un gol importante para los de Xavi, pero el resultado se modificó minutos después.

Es que al minuto 101, Betis se encontró con una jugada de peligro por derecha donde Luiz Henrique no encontró posibilidad de remate, pero sí pudo asistir a un Loren Morón que, aguantó bien el balón, y logró dar un tacazo perfecto para superar a Araújo y Ter Stegen. Fue el 2-2 con un golazo por el recurso utilizado por el delantero. Nuevamente, la igualdad reinaba en el resultado.

En los minutos finales, el sacrificio de Luiz Henrique y algunos destellos de Ansu Fati pudieron haber cambiado el marcador, pero no fue así. Sólo quedó tiempo para la expulsión del mexicano Andrés Guardado por doble amarilla antes de la definición por los penales.

Y allí se hizo fuerte la figura de Ter Stegen para atajarle sus remates a Juanmi y William Carvalho. En Barcelona acertaron Lewandowski, Kessié, Ansu Fati y Pedri para la victoria por 4-2 y el pase a la final de la Supercopa de España. Espera por Real Madrid en el clásico del próximo domingo.