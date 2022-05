Con solo 17 años, Julio Enciso despertó el interés del fútbol mundial por sus enormes actuaciones con Libertad en 2021. Tras haber cumplido 18 años en enero, el atacante continúa entregando un enorme nivel y no parece tener techo.

En el último mercado de invierno en Europa, Brighton estuvo a punto de llevarse a la joya en una cifra récord para el fútbol paraguayo. Sin embargo, una diferencia con el jugador con respecto a la forma de pago tiró abajo a la operación.

Con tranquilidad, Enciso se reincorporó a Libertad y convirtió 11 goles en las 14 presentaciones que disputó en el Torneo Apertura. Además, tuvo importantes minutos en la Copa Libertadores, además de más presencias con la Selección Paraguaya dirigida por Guillermo Barros Schelotto.

Este lunes, Roque Santa Cruz, leyenda del fútbol paraguayo y compañero en Libertad, reveló que Manchester City, su exequipo, sondeó al atacante a través suyo: "Me llamaron algunos dirigentes que en su época ya estuvieron ahí y que están todavía por allá. En realidad son muchos, no quiero decir nada porque no estoy autorizado ni de parte del jugador ni de su representante para decir nada".

"Julio es un tema de conversación siempre por lo que despierta y por lo bien considerado que está entre los juveniles en el mundo. Vi que estaba entre las 10 joyas que se están siguiendo hoy en día en el fútbol mundial", destacó Santa Cruz en Versus Radio.