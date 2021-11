Según The Athletic, Manchester United ya tendría todo arreglado para la llegada de un nuevo entrenador para suceder a Ole Gunnar Solskjaer. Conoce todos los detalles.

Old Trafford parece haber elegido finalmente al sucesor de Ole Gunnar Solskjaer. Y la sorpresa llega a Inglaterra, ya que muy pocos tenían este nombre como candidato a entrenador. Lo cierto es que llega con un gran currículum encima, con laureles por el fútbol mostrado, pero con la misión de cambiarle la cara a un equipo que necesita hacerlo, para no tirar la temporada por la ventana. Según la información de The Athletic, sólo restan detalles para que sea el nuevo técnico interino de Manchester United.

Luego de lo que fue la victoria ante Villarreal en España por Champions League, que decretó la clasificación a octavos de final, los 'Diablos Rojos' han tenido un poco de paz para abordar de lleno en la búsqueda de un entrenador para que pueda ejercer el cargo. Finalmente, el elegido es el alemán Ralf Rangnick, toda una inminencia en la Bundesliga.

The Athletic asegura que Rangnick se convertirá en el nuevo entrenador interino de Manchester United. De esta manera, la directiva dejará a Carrick a un lado para que el alemán sea el encargado de llevar adelante al equipo hasta que termine la temporada. Lo único que separa al inminente acuerdo es arreglar su salida de Lokomotiv de Moscú, donde trabaja como director deportivo.

Además, el periodista Fabrizio Romano, en línea con la información de The Athletic, aseguró que Rangnick aceptó el interinato hasta final de temporada, pero puso como condición estar dos años como consultor del equipo, algo que desde Manchester United han aceptado. Así, el alemán no sólo se incorporará como entrenador, sino que seguirá ligado al club en el futuro.

Ante la imposibilidad de que Mauricio Pochettino sea el entrenador, puesto que es el favorito de la directiva del club, optan por un interinato, en el cual Rangnick es el elegido. Pese a que surgieron otros nombres como Zinedine Zidane o hasta Ernesto Valverde, se optó por el alemán, quien ha logrado grandes resultados en proyectos de la Bundesliga como por ejemplo en Hoffenheim y en RB Leipzig. Su filosofía de juego de presión llama la atención y probará al máximo a Manchester United.