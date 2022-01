Neymar ha llegado a Netflix. Así como sucedió con Pelé, la figura brasileña de Paris Saint-Germain tiene su propio documental en la popular plataforma de streaming. En formato miniserie, Neymar: el caos perfecto repasa la vida y carrera de 'Ney' desde sus primeros pasos enBrasil hasta este presente en París. De hecho, se conocen algunos secretos de parte del 'crack', como por ejemplo, su paso por Barcelona y su relación con Lionel Messi.

La miniserie documental sobre Neymar ya está disponible en Netflix para que los usuarios puedan disfrutar en tres capítulos de casi una hora cada uno su carrera en el fútbol profesional. Durante estas casi tres horas, hay declaraciones del propio jugador, así como de su familia y de varios de sus excompañeros, entre los que se destacan Lionel Messi y Luis Suárez.

Por lo cual, se conoce todo sobre lo que ha sucedido en su carrera. Algunas frases interesantes se dan sobre su fichaje a PSG, su salida y posterior intento de regreso a Barcelona y la polémica que hubo sobre su intención de irse del club catalán por culpa de Lionel Messi. Aquí te contamos sobre los secretos que se revelan en esta miniserie.

Su fichaje a PSG y la polémica con Messi

La gran polémica que se dio respecto a su salida de Barcelona y su fichaje con PSG, por mucho tiempo, se ha pensado que fue debido a Lionel Messi. En este sentido, se ha conocido la verdad en el documental y viene de parte del padre de 'Ney', Neymar Da Silva.

"Mi hijo no se fue del Barcelona por voluntad mía. Estaba en su zona de confort y quiso salir de ella. Se había fijado una meta. 'Quiero correr ese riesgo', me dijo. Neymar nunca quiso ser mejor que Messi, no era por salir de su sombra. En realidad, Neymar adora a Messi", explicó.

Respecto a esto, sorprenden las declaraciones que dan tanto Luis Suárez como Lionel Messi, compañeros de ataque de Neymar en aquel recordado equipo de Barcelona. "Le dije lo que pensaba como amigo, y que no estaba de acuerdo", se pronunció el uruguayo. "No sé bien cuál fue la razón del cambio y nunca nos la contó tampoco", sentenció el argentino. Con Messi, hubo reencuentro en PSG años más tarde.

Su deseo de volver a Barcelona y una anécdota única con Messi

En algunos pasajes de la miniserie, Neymar y su entorno aseguran que "era feliz en Barcelona", lo que explica también por qué intentó volver hace un par de temporadas durante el mandato de Josep María Bartomeu. Sin embargo, el fichaje nunca se dio y siguió en PSG.

Una anécdota que ha trascendido mucho en las redes sociales es sobre algo que sucedió en el vestuario de Barcelona con Lionel Messi. "Recuerdo hasta el día de hoy, era un partido contra (Athletic) Bilbao, estoy llorando en el vestuario, en el baño... Me habló Messi, estaba llorando y le expliqué: mi español es más o menos, no puedo jugar, no puedo ser yo mismo", relata el brasileño.

"Vi cuando llegué, que entró rápido, tenía la cabeza baja. De repente, vi que estaba llorando. Me sorprendió", comentó Messi, quien recordaba el hecho. Y siguió: "Traté de consolarlo, calmarlo, que se soltara y no pensara en otra cosa que no fuera jugar al fútbol. Porque su situación no era fácil, por todas las expectativas que había generado, todo lo que se decía, todo lo que había hecho en el Santos. Había un peso muy grande que no le permitía soltarse".

Neymar recuerda hasta el día de hoy las palabras que le dijo Messi y que le hicieron cambiar para bien en Barcelona. "No te preocupes por mí, estoy aquí para ayudarte, continúa", dijo. Y agregó: "Creo que ese apoyo lo necesitaba en ese momento. Y ahí fue donde todo cambio. Empecé a sentirme más libre en el campo".