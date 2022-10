Michael Jordan sigue con la firme intención de trasladar el éxito que tuvo como jugador, ganó seis títulos en Chicago Bulls, al papel de propietario de un equipo NBA, pero… En la antesala al inicio de la temporada NBA 2022-23, MJ recibió un duro golpe al confirmarse la gravedad de la lesión de la estrella de Charlotte Hornets: LaMelo Ball.

A partir del 17 de marzo de 2010, Jordan se convirtió en propietario de los Hornets. De ahí en más, hasta el inicio de la temporada 2022-23, Charlotte ha clasificado a Playoffs en tres ocasiones durante 13 campañas y jugó el Play-In en 2022. Michael no ha triunfado como dirigente, pero tiene en LaMelo una joya en su equipo de la NBA.

En el mundo de la NBA se instaló la narrativa que Golden State Warriors iba por LaMelo Ball con el segundo pick del Draft 2020, pero el equipo liderado por Stephen Curry se decantó por escoger a James Wiseman. Michael Jordan no dejó pasar la oportunidad y eligió al base para sus Charlotte Hornets.

Ball ya ganó el premio al Novato del Año en 2021 y fue seleccionado al Juego de Estrellas 2022. LaMelo promedia por juego 18.3 puntos, 6.4 rebotes y 7 asistencias, y mientras se preparaba para el debut en la NBA 2022-23 sufrió una dura lesión en el juego de pretemporada Hornets vs. Washington Wizards del 10 de octubre.

Duro golpe para Jordan: Se confirmó la gravedad de la lesión de LaMelo Ball en la NBA

La resonancia magnética que le practicaron a LaMelo Ball tuvo como resultado un esguince grado 2 y según Shams Charania, del portal The Athletic, se perderá el inicio de la temporada NBA 2022-23. ¡Duro golpe para Michael Jordan! Aunque pudo ser más grave, por ahora la estrella de Charlotte Hornets no estaría en el primer juego de la campaña contra San Antonio Spurs el miércoles 19 de octubre a las 20:00 ET.