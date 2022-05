Ja Morant no pudo terminar el Juego 3 entre Golden State Warriors y Memphis Grizzlies por lesión y su entrenador entregó una novedad que ilusiona a Stephen Curry y compañía en NBA Playoffs 2022.

La acción de las semifinales de los NBA Playoffs 2022 no da respiro y en menos de 24 horas llegó el primer reporte sobre la lesión de Ja Morant que ilusiona a Golden State Warriors de Stephen Curry y compañía de cara al Juego 4 de la serie contra Memphis Grizzlies.

No había otro jugador en la cancha del estadio Chase Center que pudiera contrarrestar la temible ofensiva de los Warriors que no fuera Morant. Mientras que seis jugadores de Golden State terminaron con doble digito, Ja se despachó 34 unidades, pero… No pudo terminar el Juego 3: ¡Se lesionó!

Jordan Poole le cometió una polémica falta a Ja Morant y luego de borrar el ataque en Twitter contra el compañero de Curry llegó la primera novedad sobre la lesión que sufrió la estrella de Memphis Grizzlies. Crece la ilusión para Golden State Warriors.

Con la serie 2-1 a favor, si Ja Morant no está disponible para el Juego 4 (lunes 9 de mayo a las 22:00 ET), las posiblidades que los Warriors se pongan a una victoria de avanzar a las Finales de la Conferencia Oeste incrementan de manera sustancial. ¡Stephen Curry y compañía se ilusionan!

El reporte sobre la lesión de Morant que ilusiona a Warriors en Playoffs NBA 2022

Según informó Taylor Jenkins, entrenador de Memphis Grizzlies, “probablemente hay muchas posibilidades que Ja Morant no juegue” el cuarto partido contra Golden State Warriors por la lesión que sufrió en la rodilla derecha durante los NBA Playoffs 2022.