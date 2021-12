Todo lo bueno se acaba… Michael Jordan y Chicago Bulls marcaron una época dorada de la NBA con seis títulos en ocho años. La competitividad, superioridad y el dominio de aquel mítico equipo hizo del baloncesto estadounidense un deporte mundial.

Como si los dioses de la NBA hubiesen escrito un guion perfecto, a Jordan y los famosos Bulls les anunciaron que iban a tener una última temporada juntos. La idea de Jerry Krause, gerente general del equipo de Chicago, era un giro de 180 grados para la franquicia y Phil Jackson no era la cabeza de ese proyecto.

Michael Jordan lo dijo y lo cumplió: sin Jackson el no seguiría en Chicago Bulls. Dicho y hecho. Tras promediar por juego 28.7, 5.8 rebotes y 3.5 asistencias en la temporada regular 1997-98, 'Air' lideró al equipo por los Playoffs para terminar ganado las NBA Finales 1998 por 4-2 sobre Utah Jazz.

Con un tremendo 33.5 puntos de promedio por juego en las Finales NBA 1998, Jordan fue el gran responsable del sexto y último título de aquellos famosos Chicago Bulls, pero Michael quedó con una espinita. ¿El equipo de Scottie Pippen, Dennis Rodman y compañía pudo ganar un séptimo campeonato? ¡MJ responde!

Michael Jordan reveló si Chicago Bulls pudo ganar un séptimo título en la NBA

“Es enloquecedor porque sentí que podríamos haber ganado siete títulos. Realmente lo creo. Puede que no lo hayamos hecho, pero hombre, no poder intentarlo, eso es algo que no puedo aceptar por cualquier razón. No puedo aceptarlo”, reveló Michael Jordan.