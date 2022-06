Con el Draft de la NBA 2022 a realizarse este jueves, hay chances de que Los Angeles Lakers puedan conseguir un pick de primera ronda, cosa que no poseen este año.

NBA Draft 2022: ¿Por qué Los Angeles Lakers no tienen un pick de primera ronda?

Luego de una temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA) muy decepcionante, donde ni siquiera llegaron a alcanzar los Playoffs, Los Angeles Lakers buscaran dar vuelta la página y regresar a la posición de candidatos.

Eso ya comenzó con la contratación del nuevo entrenador en jefe, Darvin Ham. Sin embargo, deben continuar armando un plantel más competitivo, y una ocasión ideal para hacerlo es en el Draft de la NBA 2022, que se realizará este jueves en el Barclays Center, de los Brooklyn Nets.

El problema, de todas formas, es que para poder buscar jugadores, las selecciones de primera ronda son una moneda de cambio muy valiosa en los traspasos. Lamentablemente, para LeBron James y compañía, los Lakers no tienen ningún pick de estos.

¿Por qué los Lakers no tiene pick de primera ronda en el Draft de la NBA 2022?

En 2019, en el traspaso que cambió la franquicia, los Lakers le dieron sus picks de primera ronda a los New Orleans Pelicans a cambio de Anthony Davis. Y con un récord de 33-39 en la campaña pasada, la selección es la 8° del Draft, ya no le pertenece al equipo de Los Angeles.

Sin embargo, esto no quiere decir que el equipo no pueda hacer algún traspaso con otra franquicia para subir a la primera ronda y conseguir algún jugador que les parezca que valga la pena seleccionar. Pero, con la mentalidad de ganar ahora, esto es poco probable, ya que los novatos no suelen tener un impacto inmediato.