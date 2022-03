Facundo Campazzo no estuvo disponible para Michael Malone en el partido de los Denver Nuggets de este sábado. ¿Qué pasó?

¿Preocupación en Denver? La razón por la que Facundo Campazzo no jugó con los Nuggets

Las malas noticias para Facundo Campazzo en la presente temporada de la National Basketball Association (NBA) se siguen acumulando. Se perdió el duelo de este sábado de los Denver Nuggets ante Oklahoma City Thunder... ¿Qué le pasó?

Sin Facu, los Nuggets se encargaron del trámite que parecía más fácil en los papeles. OKC dio batalla a pesar de tener un récord negativo de 21-53. La victoria 113 a 107 le da a los de Denver un juego de ventaja sobre Minnesota Timberwolves por la sexta posición de la Conferencia Oeste. Nikola Jokic terminó con 35 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias.

Pero una vez más, Campazzo no jugó. No es que a los Nuggets les haga mucha diferencia. El problema afecta más al argentino que otra cosa. Con esta ausencia, Facu no vio ación en los últimos dos encuentros y disputó seis minutos en los últimos ocho juegos.

Facundo Campazzo ausente...

La franquicia de Colorado informó que Campazzo se perdió el duelo del sábado ante el Thunder por una enfermedad no relacionada con el COVID-19. El base fue descartado apenas una hora antes de comenzar la partida.

El ex Real Madrid promedia 5.2 puntos, 1.9 rebotes y 3.4 asistencias en la temporada. Sin embargo, la poca actividad actual ha hecho que los rumores de llegar a otro equipo o volver a España crezcan día a día.