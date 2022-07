Con vistas a la próxima temporada de la National Basketball Association (NBA), la idea de juntar a LeBron James nuevamente con Kyrie Irving es una que a Los Angeles Lakers lo cautivó lo suficiente como para ir a buscarlo a los Brooklyn Nets a través de un intercambio.

Mientras ese acuerdo todavía no se realiza, LeBron James aprovechó para jugar al baloncesto en la liga profesional/amateur, Drew League. Otro que parecía que participaría del evento, pero en otro equipo, era Kyrie Irving.

Sin embargo, su partido se jugó y no hubo señales del talentoso base. Luego, el comisionado de la liga habló y dejó más dudas, ya que no sabía la razón de su ausencia. Al parecer, Uncle Drew no asistió porque estaba en el basketball camp de un miembro de los Lakers.

Kyrie Irving cerca de los Lakers

Con todos los rumores y reportes en el aire, Irving se encontró este sábado en el entrenamiento para niños de Phil Handy, asistente de entrenador para Darvin Ham en los Lakers. Este fue en el Mamba Sports Academy de la ciudad de la franquicia de LeBron.

Prefirió pasar el tiempo ayudando, entrenando y jugando al baloncesto con niños y junto a uno de los miembros más importantes del plantel angelino. Esto, sin lugar a dudas, solo aumenta las posibilidades y la realidad de que Irving quiere también que el intercambio finalmente se realice.