Durante los Premios Óscar 2022, Will Smith le dio un golpe a Chris Rock y los memes no dudaron en acabar a Aaron Rodgers de Green Bay Packers.

El meme del golpe de Will Smith a Chris Rock en los Premios Óscar que acabó a Aaron Rodgers

Lo mejor del cine y la actuación se congregó en los Premios Óscar 2022 y un inesperado invitado dijo presente con uno de los memes del golpe de Will Smith a Chris Rock. Aaron Rodgers no se salvó de ser víctima de las burlas y fue protagonista de un meme de película.

De un momento a otro Will Smith empezó a ser tendencia en 3, 2, 1… ¿Qué pasó? Para la edición 94 de los Premios Óscar, Chris Rock fue uno de los presentadores elegidos y, en esta ocasión, una broma no le cayó nada bien al reconocido actor estadounidense. Hasta Rodgers y Green Bay Packers se vieron involucrados.

Rock hizo una broma sobre la esposa de Will, Jada Pinkett Smith, y el actor no dudó en subir al escenario y darle un golpe en plena transmisión de los Premios Óscar 2022. ¡Pum! La misma cachetada que los NFL Playoffs le dieron a Aaron Rodgers según el meme que acabó al quarterback de los Packers.

Con reacciones de Patrick Mahomes y Lamar Jackson en Twitter, el golpe de Will Smith a Chris Rock empezó a ser utilizado por los memes hasta que llegó al mundo de la NFL. El rendimiento de Rodgers en Playoffs fue la mano del actor y el quarterback representó la cara golpeada del presentador de los Premios Óscar.

El meme del golpe de Will Smith a Chris Rock que acabó a Aaron Rodgers

Desde los Playoffs de 2010, Aaron Rodgers no ha logrado más de dos victorias y por ende no ha podido regresar al Super Bowl con Green Bay Packers. Por ese motivo, las redes sociales hicieron de la suya y crearon un meme con el golpe de Will Smith a Chris Rock en los Premios Óscar 2022 que acabó al actual MVP de la NFL.