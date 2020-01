4 Super Bowl XXXVI – U2

El primer título de Super Bowl de Tom Brady ante los Rams de Kurt Warner fue, también, el primero tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Por eso, la organización escogió a U2 para hacer el espectáculo de medio tiempo, considerando su compromiso con buenas causas y su consciencia social.

En una inolvidable actuación, la banda interpretó canciones como A beautiful day, pero conmovió al mundo con su rendición de Where the streets have no name, con una proyección de los nombres de las víctimas de aquel cruel evento detrás de los artistas.

Por si fuera poco, al final del espectáculo, Bono abrió su chaqueta para mostrar el interior, con la bandera estadounidense y enloquecer a los fanáticos. Inolvidable.