MLB no tiene equipos invictos tras primer fin de semana de temporada 2020: desde 1954 no ocurría

Ha concluido el primer fin de semana den la temporada 2020 de la Major League Baseball (MLB), y tras cuatro jornadas de actividad en todo el país, se ha producido una marca histórica para la competición, cuyo calendario es de 60 partidos, algo que no ocurría hace más de medio siglo en la Gran Carpa.

Resulta que desde el jueves 23 al domingo 26 de julio, ninguno de los 30 equipos participantes de la competición logró finalizar esta secuencia de encuentros ganando todos sus partidos, una situación que no ocurría desde hace 66 años, cuando en las Mayores apenas jugaban 16 instituciones.

Tomando en cuenta que esta temporada apenas se jugarán 60 partidos, producto de la pandemia del Coronavirus, desde la temporada 1954 que no ocurría que alguna franquicia sin un registro de 3-0, la segunda marca más antigua entre los deportes profesionales de Estados Unidos, siendo la más vieja la de la NFL, ya que no sucede desde 1951.

Braves vs. Mets, uno de los juegos del fin de semana (Getty)

Con tres encuentros disputados por cada equipo, no hay cuadro en ninguna de las seis divisiones de MLB que está más de un juego atrás del primer lugar, algo que no fue aprovechado ya que si alguno lo conseguía, podía haber tomado una ventaja clave en pos de llegar a la postemporada.

Recordemos que la temporada 2020 de las Grandes Ligas será la más corta desde 1878, y ya tiene dos partidos suspendidos por la crisis sanitaria: Miami Marlins vs. Baltimore Orioles y Philadelphia Phillies vs. New York Yankees.

Lee También