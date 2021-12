El equipo de Battaglia le ganó 8 a 1 a Central Córdoba en La Bombonera y cerró su participación en la Liga Profesional con la máxima goleada del campeonato y fue el post de la victoria y consagración de la Copa Argentina, además de ser la previa de los festejos del Día del Hincha, que comenzaron a pleno para celebrar la increíble victoria. Además, se acerca cada vez más la contratación de Paolo Guerrero.

La canción dedicada a River de parte de los jugadores de Boca

Apenas culminó la sandunga, se hicieron las 00:00 del 12 de diciembre y tanto los hinchas como los jugadores explotaron en euforia para festejar todos juntos en el Alberto J. Armando. Con los chicos de la Reserva campeones de la liga, las jugadoras del femenino también consagradas y el plantel profesional masculino en cancha, tanto en las tribunas como en el césped se hizo una fiesta. Al margen de cantar las canciones típicas del equipo de la Ribera, en plena algarabia por todo el contexto vivido en ese momento, los jugadores del plantel de primera se pusieron a los gritos a entonar la clásica canción que le dedican a River.

Goleada histórica en La Bombonera

El flamante campeón de la Copa Argentina cerró su año por torneos oficiales esta jornada de sábado en La Bombonera contra Central Córdoba con un 8 a 1 tremendamente contundente. Así, la fiesta por el Día del Hincha también tuvo el condimento de una goleada con sabor dulce en la boca luego de un semestre convulsionado en el cual se coronó campeón de la Copa Argentina y con la clasificación a la Libertadores 2022.

Desde Boca chicanearon a Gallardo con Bianchi: "Nadie lo va a igualar"

El médico de Boca, Jorge Batista, usó sus redes para un particular posteo con la foto de Carlos Bianchi. Todo esto, para chicanear a River y a Marcelo Gallardo.

Cali Izquierdoz, picante contra Tevez y River

El actual capitán de Boca dialogó sobre las polémicas declaraciones de Tevez contra el presente del Xeneize y contra Riquelme. Además, chicaneó a Gallardo y a River por los dichos en la fiesta del eterno rival por el aniversario de la final de Madrid.

Boca disputaría un torneo de verano contra dos grandes del continente

Daniel Morón, director deportivo de Colo-Colo, reveló que está todo dado para viajar a Argentina y medirse ante Boca en un torneo de verano. "Hay un triangular donde estamos invitados, en San Juan. Nos tocaría jugar con Universidad de Chile y Boca Juniors", manifestó en un medio chileno. No se descartan que se sumen San Lorenzo y Sao Paulo al campeonato amistoso.

"Ojalá pueda venir": Juan Ramírez pidió a Ángel Romero como refuerzo

Juan Ramírez, quien conoce a Romero porque ambos compartieron vestuario en San Lorenzo, se mostró abierto a la posibilidad de que arribe Ángel y hasta se animó a desear que así sea. "Ojalá que pueda venir. Es un gran jugador", dijo.

La foto que confirma que la llegada de Paolo Guerrero a Boca está al caer

El delantero peruano parece tener todo acordado para arribar a Boca, y una foto que compartieron desde dentro del club deja el camino todavía más llano para su llegada.

Un ex Selección Argentina que sonó en Boca en junio no seguirá en su club: ¿Llamará Riquelme?

Nicolás Gaitán estuvo en el radar de Boca en el último mercado de pases pero terminó decantando por llegar a Peñarol. Ahora, quedó libre y evalúa posibles destinos. ¿Podrá estar en los planes de Riquelme?

Rossi quiere estar en Qatar 2022: "La ilusión no me la saca nadie"

"Que en su momento me hayan citado, aunque sea a un partido de Eliminatorias, por cómo se dio todo por Franco (Armani) que quedó desafectado por Covid y que el Dibu (Martínez) se volvió a Inglaterra, más allá de todo ese contexto creo que es importante", dijo Agustín Rossi sobre su experiencia este año con la albiceleste. Y agregó: "Es un reconocimiento a lo que uno viene haciendo hace tantos años, por lo que uno tanto luchó, tanto se preparó". "La ilusión del Mundial no me la saca nadie", cerró sobre esto.

¿Riquelme se queda sin Cavani para Boca?

Para el próximo año, Riquelme sueña con poder incorporar a Edinson Cavani y así romper el mercado de pases. Sin embargo, el sueño de Boca podría quedar trunco.